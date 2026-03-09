El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: "A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano"

Los miércoles, cuando la rutina todavía pesa y el fin de semana parece lejano, en A Gaiteira ocurre algo poco habitual. La música comienza a sonar en Montecarlo 85 y, casi sin que nadie lo anuncie, la pista se llena a las 20.30 horas. Hay vecinos, curiosos, clientes habituales y personas que entran por primera vez. "Vienes un miércoles y te quedas con la boca abierta", resume Patricia Sande, propietaria del local que durante 45 años fue una de las vinotecas más populares de A Coruña. "Se crea un ambiente que no se puede explicar hasta que lo ves", asegura.

La escena se repite cada semana desde que el bar decidió dedicar esa jornada al baile latino. La iniciativa, gratuita y abierta, ha transformado un día tradicionalmente discreto en una cita fija para quienes buscan algo distinto en el barrio. "A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano. Quería que la gente tuviese un motivo para bajar, para encontrarse y pasar un rato juntos", explica la hostelera. La idea nació de una convicción personal y de una lectura muy concreta del entorno. "Aquí hay mucha vida de barrio, muchas familias, mucha gente mayor. Faltaba un pequeño impulso", afirma.

Patricia, vinculada a la hostelería desde muy joven, tomó el local en marzo con la idea clara de lo que podía ser ese "impulso": "Siempre tuve en mente abrir algo propio. Cuando llegué aquí, vi que la zona pedía movimiento, pero un movimiento sano y natural". Los miércoles de baile se convirtieron pronto en una extensión lógica de esa filosofía. "A mí siempre me gustó el mundo del baile. Pensé en crear un punto de encuentro donde cualquiera pudiese venir, aprender y disfrutar sin barreras", explica.

La respuesta superó sus expectativas iniciales. "Viene gente de todo tipo. Gente mayor, gente joven, personas que nunca habían bailado...". Patricia observa con sorpresa cómo perfiles muy distintos comparten pista. "Esa mezcla es lo más bonito. Aquí no importa la edad ni la experiencia", indica. Algunos asistentes llegan con la intención de participar. Otros descubren la actividad de manera casi accidental: "Hay clientes sentados en la barra que, después de mirar un rato, dicen que el próximo miércoles se animan".

El carácter gratuito de la propuesta responde a una decisión meditada. "Sé que hay gente que no puede pagar clases o que no se desplaza. Esto permite que cualquiera baje, pase un rato agradable y aprenda algo nuevo", asegura orgullosa. El baile funciona así como catalizador social. Refuerza vínculos, reduce distancias y genera una atmósfera que Patricia describe como cercana. "La gente se conoce, habla, se ríe. Se crea una conexión muy especial", sostiene.

La convivencia vecinal ocupa un papel central en el planteamiento del local. "Soy la primera que les dijo que, si algo molesta, vengan a decírmelo. No quiero ser un problema para nadie". La relación, afirma, resulta fluida: "Tengo mucha suerte con los vecinos. Me apoyan y hasta me siguen en todas mis locuras". Patricia no oculta su implicación personal en cada detalle del negocio. "No paro, no duermo. Siempre estoy pensando en hacer cosas nuevas y ellos me lo agradecen", sujeta.

La filosofía del local se refleja en gestos cotidianos. "Siempre intentas dedicarle un poquito a cada persona. Tener un detalle, cuidar el trato", comenta la propietaria. El proyecto mira además hacia el calendario festivo del barrio. Patricia plantea una meta que conecta con la identidad colectiva de A Gaiteira: "Mi intención es que, cuando lleguen las fiestas, podamos hacer una exhibición en el palco. Que se vean los resultados de estas clases".

Este miércoles, a partir de las 20.30 horas, la música volverá a marcar el ritmo en Montecarlo 85. La sesión incorporará una propuesta de bailes latinos. La expectativa crece entre habituales y nuevos asistentes. Patricia lo resume con sencillez: "Se trata de crear ambiente, de compartir, de que la gente baje y se lo pase bien".