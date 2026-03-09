Una mujer y dos perros resultan heridos por un atropello en Novo Mesoiro
La mujer, que cruzaba por un paso de peatones con tres canes, sufrió heridas leves pero dos de los animales acabaron con heridas de consideración
Una mujer que cruzaba por un paso de peatones de Novo Mesoiro con tres perros resultó herida leve hoy en un atropello en el que dos de los animales sufrieron heridas de consideración, según informa la Policía Local. El atropello tuvo lugar este lunes por la mañana alrededor de las 08.40h en la avenida de Novo Mesoiro cuando un vehículo alcanzó a la mujer y a los animales cuando cruzaban por un paso de peatones sin regulación semafórica, según informa el 092. A consecuencia del atropello la mujer resultó herida leve pero dos de los canes sufrieron heridas de consideración y fueron atendidos de urgencia en un centro veterinario situado en las cercanías del lugar del atropello, según informa la policía.
