La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII

Los trabajos de reforma que se llevan a cabo en el tramo inicial de la avenida de Alfonso Molina descubrieron los restos de un muro que se considera perteneciente a una instalación industrial del siglo XVIII, según informaron fuentes municipales. También se detalló que se informó a Patrimonio sobre el hallazgo, que se califica de no relevante, y que fue documentado, tras lo que se continuaron los trabajos.