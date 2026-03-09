Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII

Se cree que perteneció a un recinto industrial y que no tiene relevancia

Restos del muro que aparecio durante las obras en Alfonso Molina.

Restos del muro que aparecio durante las obras en Alfonso Molina. / CARLOS PARDELLAS

José Manuel Gutiérrez

Los trabajos de reforma que se llevan a cabo en el tramo inicial de la avenida de Alfonso Molina descubrieron los restos de un muro que se considera perteneciente a una instalación industrial del siglo XVIII, según informaron fuentes municipales. También se detalló que se informó a Patrimonio sobre el hallazgo, que se califica de no relevante, y que fue documentado, tras lo que se continuaron los trabajos.

