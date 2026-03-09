Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Este martes se espera inestabilidad generalizada, con cielos nubosos y lluvias débiles al principio y al final de la jornada. Las temperaturas irán en ligero ascenso para alcanzar los 10 grados de mínima y los 15 de máxima. El viento soplará de flojo a moderado.

Miércoles 11

Se incrementarán las nubes y todavía se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 15 grados.

Jueves 12

Se esperan intervalos de nubes y claros durante la mañana y cielos más nubosos y con precipitaciones por la tarde. Los termómetros irán de los 9 a los 17 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Viernes 13

Se esperan intervalos de nubes y claros con chubascos abundantes. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 15 grados.

Sábado 14

Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 15 grados.

Domingo 15

Los cielos seguirán cubiertos y con precipitaciones, con temperaturas de entre 12 y 16 grados.

Lunes 16

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados durante la segunda mitad del día. Los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 14 grados.

Martes 17

Regresarán las lluvias por la tarde y se esperan cielos mayormente nublados durante toda la jornada. Las temperaturas irán de los 8 a los 13 grados.

Miércoles 18

Seguirán los cielos nubosos con precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 11 y los 18 grados.

Jueves 19

Se esperan cielos parcialmente nubosos y temperaturas de entre 11 y 17 grados.

Viernes 20

Continuará la presencia de nubes abundantes, mientras que los termómetros marcarán mínimas de 13 grados y máximas de 18.

Sábado 21

Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 9 y 16 grados.

Domingo 22

Continuarán los intervalos de nubes y claros. Los termómetros oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 13 de máxima.