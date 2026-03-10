Arte en femenino, en A Coruña: "No permitamos que la historia sea un inventario de ausencias"

Ya lo decía Virginia Woolf en Una habitación propia: "Durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer". Valiéndose de esta referencia y haciendo un breve repaso por el arte desde una perspectiva femenina, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, abrió en la sede de la institución en A Coruña, en el Cantón Grande, el acto de inauguración de Outras historias posibles, la exposición que acerca al público la vida y obra de seis mujeres gallegas nacidas en la década de los 50, profundamente vinculadas a la corriente plástica gallega contemporánea: Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré.

Acompañado del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y de la comisaria de la muestra, Susana Cendán, así como de cuatro de las seis mujeres protagonistas, Escotet mencionaba las tallas de marfil de Atenea en el Olimpo de los Dioses, el bordado de Penélope en Ítaca y a la artista de la Grecia del siglo V, Timarete, la primera de la que se conservan documentos. "Desde entonces y durante muchos siglos, las mujeres no tuvieron la oportunidad de recibir una educación artística como la que tenían los hombres", declaró el presidente de Afundación.

La muestra reivindica la obra gallega contemporánea de seis mujeres artistas nacidas en los 50: Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré. / Carlos Pardellas

Con cuadros y esculturas salpicando la primera y segunda planta de la sede de Afundación, en A Coruña, Outras historias posibles es, en boca de Escotet, "un ejercicio de reparación histórica y de afirmación cultural". Una de las pintoras cuya obra se expone, Blanca Silva, recordó a su hermano mayor: "Foi o primeiro que veu talento nos meus traballos".

Visión holística

Estrenada en el Gaiás de Santiago de Compostela en 2024, la muestra pretende "analizar e cuestionar os relatos históricos, cuestionalos para relelos", explica la comisaria de la exhibición, Susana Cendán. "Non se trata de excluir a ninguén, senón de facer unha mirada máis ampla, máis completa", aclara.

Cendán fue la encargada de analizar las obras de estas seis mujeres desde una perspectiva feminista. "Non só analizar, senón tamén ter en conta un contexto social, cultural e tamén persoal, para buscar respostas que elas me deron non soamente a través de palabras, senón tamén das súas obras", comenta Cendán.

Cuando leyó las críticas de arte que se escribieron en su momento sobre estas mujeres, Cendán percibió que las alusiones a la parte formal eran insuficientes para "completar o relato do que realmente son as súas vidas". "A nosa vida privada, a nosa vida familiar, as nosas emocións. Iso constitúe o que somos e o que son elas tamén", expresa.

Argumenta que el objetivo de la muestra es "facer un oco para meter eses relatos que faltan", y crear aquellos referentes femeninos que las protagonistas de la iniciativa no tuvieron en su momento. "No permitamos que la historia sea un inventario de ausencias", completaba Escotet.

El conselleiro de Cultura guarda especial cariño a la iniciativa. Estrenado en el cargo en abril de 2024, la primera actividad cultural a la que asistió fue, precisamente, el estreno de la exposición en Santiago, en mayo de 2024. "Creo que non hai mellor maneira de crear unha sociedade máis xusta que poder ahegarnos a un museo e mergullarnos na obra, no pensamento e no traballo de grandísimas creadoras", añadió.

Puso en valor el trabajo de la comisaria de la muestra, Susana Cendán: "Había que rescatar historias, que moitas delas estaban ocultas; historias que se viviron con moita paixón en anos moi complexos, nos 60, 70 e 80, onde a visibilidade e a creatividade non era o habitual".