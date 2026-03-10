Atasco en el acceso a A Coruña por la autopista AP-9 tras un accidente en Acea de Ama

Un choque múltiple con varios vehículos implicados ocurrido pasadas las 08.00 horas en la AP-9, sentido A Coruña, a la altura de Acea de Ama (Culleredo) ha desencadenado importantes retenciones esta mañana en el acceso a la ciudad desde la autopista. Los conductores que circulan por la AP-9 hacia A Coruña se encuentran el atasco ya a la altura de la salida hacia O Burgo y A Barcala, que está siendo utilizada por multitud de vehículos para evitar el tapón que se encuentra en el punto donde ha tenido lugar el accidente que ha provocado las retenciones, donde el carril izquierdo está cortado. Testigos relatan que en el lugar del accidente varias ambulancias atienden a heridos presumiblemente por lesiones de carácter leve, según apuntan diversas fuentes.

