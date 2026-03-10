Un nuevo fallo técnico deja sin servicio a las piscinas municipales de Riazor en A Coruña

Las piscinas municipales de Riazor permanecen cerradas desde este lunes debido a una avería en el sistema de filtrado. El cierre se suma a otras incidencias registradas en las últimas semanas y genera quejas entre algunos abonados del complejo. El Ayuntamiento traslada que el problema principal es "un filtro que se reparará en los próximos días".

Una usuaria habitual explica, en nombre de varias compañeras, que el aviso se comunicó por correo electrónico antes de las clases y que el cierre llega poco después de otro parón. "Hace como quince días la piscina ya estuvo cerrada otra semana más porque la caldera estaba estropeada. Si no es una cosa es otra", afirma.

Según indica, estas incidencias coincidieron además con la huelga de los monitores de natación, lo que afectó al desarrollo de las clases. "Entre los fallos de mantenimiento y la huelga estuvimos más de un mes sin natación este trimestre. Ni pisamos la piscina", asegura.

Las clases se organizan en turnos de 45 minutos a lo largo del día y reúnen a numerosos usuarios, tanto niños como adultos. "Cada tres cuartos de hora se renueva la gente, así que pasa bastante gente por la piscina. Somos muchos los afectados", explica.

Otros incidentes

El grupo municipal del BNG trasladó al pleno del pasado mes de febrero una seria de preguntas sobre el estado de las piscinas de Riazor. En su iniciativa, los nacionalistas exigieron conocer los motivos de las interrupciones en el suministro de agua caliente, un problema que el Gobierno local atribuyó en su respuesta a una "avería en el motor del ventilador de la caldera".

Según expone en la contestación, la demora en la reparación se debe a que el sistema utiliza piezas que no son estándar, lo que obliga a esperar el suministro de un motor nuevo directamente desde el fabricante para no perder la garantía del equipo. El Ayuntamiento respondió que solo se atienden "necesidades puntuales" y que se informa a los abonados en cada momento.

Algunos abonados también critican el estado de ciertos servicios del complejo. La misma usuaria señala que los jacuzzis y la sauna húmeda permanecen cerrados desde hace aproximadamente dos años tras un percance ocurrido en esa zona. "Desde entonces se cerraron y siguen sin funcionar. Se están estropeando las instalaciones por no hacerle un buen mantenimiento", indica.

Además, menciona problemas puntuales en las duchas o en otros elementos de las instalaciones. "No pedimos cosas extraordinarias porque sabemos que es un servicio público, pero el mantenimiento es pésimo, suspenso totalmente", sostiene.

Noticias relacionadas

Las quejas se trasladaron en varias ocasiones a las oficinas municipales, según la usuaria, que asegura que los abonados "esperan que la situación mejore" en los próximos meses.