Los coruñeses modifican sus vacaciones por el conflicto de Irán: "La gente está cambiando a Sudamérica, el Caribe o zonas de África como Cabo Verde o Senegal"

El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha provocado un seísmo en el turismo que están notando las agencias de viajes de la ciudad. El ambiente es de cautela, y aunque los coruñeses siguen preparando sus vacaciones de Semana Santa y verano, muchos han dejado en pausa viajes relacionados con esa zona a la espera de cómo evoluciona la situación internacional.

Ana Beiro Carral, de Atlantis Travel, es tajante al describir la situación: "Se ha frenado mucho la venta. La gente está pensando qué puede pasar en el mundo". Aunque la agente de viajes sigue dando presupuestos a sus clientes, hay zonas que quedan vetadas: "Irán es un no obviamente, pero tampoco se recomiendan países como Dubai, Catar o Abu Dabi", señalando que lo ocurrido es un perjuicio notable para naciones que, como Arabia Saudí, estaban empezando a abrirse al turismo internacional.

El valor de las agencias de viajes

Esta inestabilidad ha servido para que el sector reivindique el papel del agente frente a la frialdad de los buscadores online. Óscar Regal, director de Viajes Embajador, destaca que en momentos así se pone en valor su capacidad de reacción: "Las agencias hemos vuelto a demostrar que somos el mejor canal. Hemos repatriado a nuestros viajeros y les hemos asistido desde el minuto uno". Regal señala que el mercado está "frío" hacia el Golfo Pérsico, un punto crítico no solo como destino, sino también como nudo de enlace: "Es un hub internacional donde tenemos vuelos de conexión a África y a Asia", explica.

En la misma línea se expresa Begoña Raposo, de Club de Viajes by Galitur, quien subraya la importancia de tener a "alguien detrás" cuando la situación se complica: "Nosotros hemos traído a gente de Dubai o desviado por China a clientes que estaban en Bali, eso internet no lo hace". Raposa nota que, mientras Asia se ha paralizado totalmente por esas escalas en Oriente Medio, los coruñeses no renuncian a la maleta, sino que buscan nuevos horizontes: "La gente está cambiando a Sudamérica, el Caribe o zonas de África como Cabo Verde o Senegal".

Sisi Fernández Romero, de Viajes Matogrande, confirma este desplazamiento de interés hacia lo cercano o lo que se percibe como "seguro". "La gente está algo nerviosa y muchos están eligiendo Canarias". Esta huida hacia las islas ha provocado un efecto en los bolsillos de los viajeros: "Canarias se vende todo el año, pero ahora los precios están subiendo mucho", advierte la agente, reflejando la ley de oferta y demanda.

Cuba, en el punto de mira

El mapa de prohibiciones no escritas se extiende a otras zonas que están en el punto de mira de Estados Unidos como es el caso de Cuba. Este destino, históricamente vinculado a Galicia, atraviesa un momento crítico que las agencias de viajes no ignoran. "Está parado totalmente. No recomendamos a los clientes que vayan porque no hay gasolina, se va la luz en los hoteles y no entra casi nada de alimento", relata Begoña Raposa. Anet Beiro coincide con este diagnóstico, añadiendo que "mientras no se constituya un orden mundial tranquilo, la gente va a evitar esas zonas".

Aunque el conflicto de Irán ha alterado rutas y encarecido algunos destinos, el deseo de viajar permanece intacto y el sector espera que las almas se calmen en las próximas semanas, como expone Óscar Regal: "Nosotros vivimos de vender felicidad y esto se da con la estabilidad".