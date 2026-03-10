Da positivo en alcoholemia tras causar daños a doce vehículos al circular por Os Mallos
El conductor fue interceptado a la altura del cruce de Ángel Senra con la calle San Luis y las diligencias ya están a disposición judicial
Un conductor dio anoche positivo en la prueba de alcoholemia tras circular por varias calles de Os Mallos y causar daños a un total de doce vehículos, según informa la Policía Local. Los hechos ocurrieron pasadas las 22.20 horas, según informa la misma fuente.
El vehículo que conducía circuló por varias calles de Os Mallos causando diversos daños a vehículos aparcados hasta que, a la altura de la intersección entre las calles Ángel Senra y San Luis, fue interceptado por agentes del 092 tras protagonizar en ese lugar una embestida de mayor impacto, según relatan fuentes policiales.
No hay heridos pero sí daños de diversa consideración en un total de doce vehículos.
El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, fue denunciado y las diligencias ya están a disposición judicial.
