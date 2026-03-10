El diésel más barato de A Coruña, a 1,70 euros el litro
La subida de los combustibles lleva a precios de 1,59 euros la gasolina más económica
En la tarde de este martes, las gasolineras más baratas de la ciudad eran Petroprix Pocomaco, la Autonetoil de Isaac Peral, y las estaciones Plenergy y Petroprix de Severo Ochoa. El gasóleo A se podía comprar por unos 1,70 euros el litro, y la gasolina 95, a las aproximadamente 1,59 euros.
Buena parte de las estaciones tienen el diésel a más de 1,80 euros, y, en la gasolinera de Repsol de la avenida del Ferrocarril roza los 1,87 euros. La gasolina solo supera los 1,70 euros en una Cepsa de Bens, que cobraba 1,72 euros.
