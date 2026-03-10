Los vecinos del Agra do Orzán estrenan el parque del Observatorio en A Coruña

La apertura este martes del parque del Observatorio pone fin a años de espera en uno de los barrios con mayor densidad de población de A Coruña. Tras el derribo de los muros que cerraban el recinto y varias semanas de trabajos de acondicionamiento, el espacio verde ya se encuentra abierto al público. El Concello retrasó su inauguración por la meteorología para permitir que el césped arraigase antes de que los vecinos comenzasen a utilizarlo.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó durante la inauguración que el nuevo parque supone un primer paso para dotar de zonas verdes al Agra do Orzán. "Plantamos once árboles, flores y colocamos bancos para que la vecindad tenga por fin un parque que llevaba tantos años esperando", señaló. Rey adelantó que en próximos meses iniciará la construcción de un parque infantil y que la urbanización del convenio de las Adoratrices ampliará este pulmón a casi 3.000 metros cuadrados.

Sin embargo, el optimismo de la administración choca con el escepticismo de los residentes, quienes ven un resultado "pobre" e "inacabado". La asociación de vecinos valora la apertura como un "gran avance", aunque reconoce que el barrio continúa necesitando más zonas de encuentro. Su presidenta, Isabel Fouz, recuerda que se trata de una reivindicación histórica. "Llevamos luchando muchos años porque este barrio no tiene espacios lúdicos. Es el de mayor densidad de población de la ciudad y apenas hay lugares para quedar o pasear", explica. A su juicio, la rehabilitación permite recuperar al menos una pequeña parte del espacio. "No es mucho y faltan cosas pero bueno, aunque no sea mucho, algo recuperamos", resume.

Entre los vecinos las opiniones se reparten entre quienes valoran el cambio y quienes consideran que la actuación se ha quedado corta. El nuevo parque ya ha comenzado a recibir a los primeros vecinos que pasean por el césped. Para unos, el espacio representa al menos el "inicio de una transformación" largamente reclamada. Otros esperan que las próximas fases del proyecto completen una actuación que, de momento, consideran "insuficiente para un barrio tan poblado".

Loli Rivas, que jugaba en este espacio cuando era niña, destaca sobre todo la eliminación del muro que lo cerraba. "Ahora está más despejado. Antes estaba todo muy salvaje y cerrado", recuerda. Aun así, considera que el lugar podría mejorarse con más intervenciones. "Estaría bien sanear las paredes que tienen humedad o hacer murales para darle más vida", propone. "Yo recuerdo esto que jugábamos aquí de pequeñas y casi estaba mejor antes de que hicieran esto", opina.

Insua, residente en uno de los edificios que rodean la zona, se muestra especialmente crítico. "Está de pena. No es un parque ni nada, es un lavado de cara mal hecho", afirma. Señala además problemas de drenaje en la parte baja del recinto. "Cuando llueve se inunda todo. Yo lo veo desde casa y es impresionante", añade.

Un vecino pasea su perro el día de la apertura del paque del Obsevatorio / CASTELEIRO

Pepi, otra residente también asegura que el resultado no coincide con el proyecto que el Concello había presentado inicialmente. "La maqueta no tiene nada que ver con lo que hicieron. Allí aparecía una zona infantil y más bancos, más papeleras que no están. Aquí no hay nada de lo que nos enseñaron", explica la vecina que vive frente al parque. En su opinión, la actuación parece inacabada: "Falta iluminación, papeleras y algunos detalles básicos".

"Faltan muchas cosas que dijeron que iba a tener"

El estado del pavimento y de algunos elementos del entorno también preocupa a parte de la vecindad. Pepi advierte de que varios adoquines están levantados en la zona que rodea los edificios. "Es un peligro para personas mayores o para niños que vayan corriendo. No sé como lo abren", sostiene.

Otros vecinos prefieren quedarse con el lado positivo de la intervención. "Era necesario que lo reformaran un poco", resume Evan. Sin embargo, admite que el parque se percibe "inacabado" y cree que la zona necesitará más equipamientos para convertirse en un verdadero punto de encuentro. "Faltan muchas cosas que dijeron que iba a tener", asegura.

Noticias relacionadas

La iluminación nocturna es otra de las preocupaciones que repiten varios residentes, que temen que la falta de luz complique la convivencia cuando caiga la noche. "Nos preocupa qué tipo de gente pueda venir si no hay suficiente iluminación. Además, ahora sin el muro lateral es peligroso, me pueden entrar en casa", explica Pepi.