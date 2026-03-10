Investigadores de la Universidade da Coruña patentan un sistema para detectar fuentes emisoras de radón

Investigadores del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de la Universidade da Coruña (UDC) han logrado la concesión de la patente de un sistema y método de localización de fuentes emisoras de radón en interiores. Desarrollada en colaboración entre la UDC, la Universidade de Vigo y el Centro Universitario de la Defensa, permite identificar con precisión las entradas en edificios de este gas ionizante, que puede acumularse en espacios cerrados y que supone un riesgo importante para la salud (en especial, por su relación con el cáncer de pulmón).

La patente del equipo investigador coruñés ofrece un sistema que localiza de forma rápida y precisa los puntos de emisión de radón. Combina sensores móviles y estáticos con un vehículo autónomo que recorre las instalaciones y mide la concentración del gas radón en distintos lugares. Un algoritmo de interpolación espacial procesa las lecturas y guía el vehículo hacia la fuente emisora. También utiliza campanas móviles que aíslan los sensores del aire en movimiento, para garantizar que cada medición sea precisa.

El dispositivo diseñado para recorrer espacios interiores y localizar las fuentes de entrada de gas radón. / LOC

Medidas de actuación

Saber exactamente por dónde entra el radón permite aplicar medidas directas y eficaces como sellar grietas e instalar barreras o sistemas de ventilación localizados.

La concesión de esta patente surge del proyecto RnMod (Picud 2022-03), dedicado a desarrollar modelos predictivos del comportamiento del radón en edificios y estrategias de mitigación.