Investigadores de la Universidade da Coruña patentan un sistema para detectar fuentes emisoras de radón
El dispositivo permite identificar con precisión las entradas de ese gas en espacios interiores, donde su acumulación supone un grave riesgo para la salud
Investigadores del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de la Universidade da Coruña (UDC) han logrado la concesión de la patente de un sistema y método de localización de fuentes emisoras de radón en interiores. Desarrollada en colaboración entre la UDC, la Universidade de Vigo y el Centro Universitario de la Defensa, permite identificar con precisión las entradas en edificios de este gas ionizante, que puede acumularse en espacios cerrados y que supone un riesgo importante para la salud (en especial, por su relación con el cáncer de pulmón).
La patente del equipo investigador coruñés ofrece un sistema que localiza de forma rápida y precisa los puntos de emisión de radón. Combina sensores móviles y estáticos con un vehículo autónomo que recorre las instalaciones y mide la concentración del gas radón en distintos lugares. Un algoritmo de interpolación espacial procesa las lecturas y guía el vehículo hacia la fuente emisora. También utiliza campanas móviles que aíslan los sensores del aire en movimiento, para garantizar que cada medición sea precisa.
La patente ha sido desarrollada en colaboración entre la UDC, la Universidade de Vigo y el Centro Universitario de la Defensa
Medidas de actuación
Saber exactamente por dónde entra el radón permite aplicar medidas directas y eficaces como sellar grietas e instalar barreras o sistemas de ventilación localizados.
La concesión de esta patente surge del proyecto RnMod (Picud 2022-03), dedicado a desarrollar modelos predictivos del comportamiento del radón en edificios y estrategias de mitigación.
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo