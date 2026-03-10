Luz verde definitiva para reparar los pisos sociales de Novo Mesoiro, en A Coruña, tras cinco intentos fallidos

El lema 'Chóvenos na casa', que durante quince años colgó de las ventanas de los números 15, 17, 19 y 21 de la calle Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, edificios construidos por la Xunta, tiene por fin fecha de caducidad. Después de tres lustros de filtraciones, humedades negras y cinco procesos de licitación que quedaron desiertos o fueron invalidados, la Xunta ha desbloqueado la situación mediante una contratación de emergencia.

Maite Orduña, presidenta de la comunidad y figura clave en las negociaciones con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), ha confirmado que la empresa Prace Servicios y Obras S.A., conocida por trabajos como la reforma del mercado de Monte Alto, será la encargada de ejecutar la rehabilitación integral de la cubierta. Esta modalidad de contrato permite a la Administración sortear los límites económicos de las licitaciones ordinarias, que habían sido el principal obstáculo en los intentos anteriores.

De la parálisis a la emergencia social

El camino hasta aquí ha sido un auténtico laberinto administrativo. Entre diciembre de 2023 y finales de 2024 la Xunta publicó cinco licitaciones para contratar las reparaciones. Las tres primeras, con presupuestos de 673.000 a 926.000 euros, quedaron desiertas porque ninguna empresa aceptó el presupuesto. Las dos últimas, tramitadas mediante el procedimiento de negociado sin publicidad —es decir, con contacto directo de la Xunta con las empresas— por 752.000 euros, también fracasaron; en un caso, la empresa no cumplía los requisitos documentales y, en el último, la oferta económica superaba lo legalmente permitido por la Ley de Contratos.

«La buena voluntad se veía ahí, pero las empresas no querían presentarse por el bajo presupuesto», explica Maite Orduña. Ante este callejón sin salida, la estrategia cambió hacia la contratación por emergencia: «Tiene que ser algo justificado, como ocurre en grandes catástrofes. Aquí se ha argumentado como una emergencia social porque las viviendas no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad», señala la portavoz vecinal.

Esta vía permite una adjudicación directa y un presupuesto más flexible, que, según Orduña, «rondará los 900.000 euros o algo más». La obra incluye la ejecución de una cubierta no transitable en las zonas inclinadas, así como la impermeabilización de las cubiertas planas en los núcleos de comunicación vertical, además de la actuación sobre elementos singulares como casetones y chimeneas.

Próximo arranque y seis meses de duración

La obra no será un simple parche, sino una intervención estructural sobre un tejado complejo, con forma de rectángulo y patio interior. El pasado viernes, 6 de marzo, la empresa comenzó los preparativos. Se han instalado baños químicos y casetas de obra, y el siguiente paso será la colocación de montacargas y elevadores externos, uno en la fachada principal y otro en la parte trasera.

Si los plazos se cumplen y no surgen contratiempos, la actuación tendrá una duración aproximada de seis meses. El objetivo es que la nueva cubierta esté lista antes de que termine el tercer trimestre del año.

La noticia llega tras un enero y febrero especialmente duros en A Coruña. Las lluvias continuadas llevaron la situación al límite en el edificio. «Ha sido horrible y había mucha desesperación», explica Maite Orduña, que celebra que por fin se haya encontrado una solución: «Podemos decir que no va a haber más inviernos con lluvia dentro de las viviendas».