Marineda propone un viaje a la era de los dinosaurios en los próximos 'Jurassic Days'

El centro comercial Marineda City se convertirá en un escenario prehistórico para proponer un viaje a la era de los dinosaurios en los Jurassic Days, que se celebrarán los próximos 18, 20, 21,26, 27 y 28 de marzo. De forma gratuita, los asistentes podrán interactuar con figuras hiperrealistas de gran formato que estarán animadas para recrear movimientos y rugidos, en una experiencia que los trasladará al universo jurásico a tamaño real y con alto nivel de detalle.

Estarán presentes un ágil Velociraptor con su cría, un imponente Triceratos y el temido Tyrannosaurus Rex, con sus más de siete metros de longitud. Cada pase contará con un dinosaurio diferente como figura central y permitirá descubrir las características y curiosidades de cada especie. Además, la visita contará con un componente divulgativo, ya que un guía compartirá datos y anécdotas sobre cada dinosaurio.

La ambientación sonora estará inspirada en las grandes producciones cinematográficas y contribuirá a generar una atmósfera envolvente. Y al finalizar, los visitantes que lo deseen podrán acercarse a los dinosaurios para fotografiarse con ellos en un photocall habilitado para la ocasión. Entre todos los seguidores que suban su foto a redes sociales con el hashtag #jurassicdaysmarineda, Marineda City sorteará una tarjeta regalo por valor de 100 euros.

El escenario jurásico se instalará en la plaza Emilia Pardo Bazán, situada en la planta cero frente a Zara, los días 18, 20, 26 y 27 de marzo con pases a las 17.30, 18,30 y 19.30 horas. Los días 21 y 28 de marzo, los pases serán a las 12.00, a las 17.00 y a las 18.00 horas.

Noticias relacionadas

Con esta propuesta de ocio gratuita, el centro comercial busca reforzar y complementar la apuesta comercial para que los clientes disfruten de planes en familia.