Usuario de patinetes, ante el seguro obligatorio de accidentes: "Son más palos en las ruedas"

La nueva regulación de la Dirección General de Tráfico sobre Vehículos de Movilidad Personal (VPM) pone en riesgo la continuidad de muchos usuarios, aseguran desde el colectivo. Entre las novedades, será obligatorio disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura de daños a terceros en caso de accidente. Además de la póliza, también será requisito para circular haber registrado su patinete y obtener una matrícula. El presidente de la Asociación Coruñesa de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Enrique Fernández, advierte además que estas gestiones no pueden realizarse en A Coruña por falta de medios. Desde las aseguradoras perciben que las altas aún "van flojas".

"Es una barrera más de entrada a los que ya estábamos y a los que a los futuros posibles usuarios. Este cambio de la DGT es un atropello, no dan ningún periodo de adaptación. Ir corriendo a registrarlo, corriendo a sacar la matrícula, corriendo a sacar el seguro", explica Fernández. La última ordenanza de movilidad sostenible del concello de A Coruña define como VMP aquellos medios de transporte de una o más ruedas con una única plaza. Pueden estar equipados con un asiento si están dotados de sistema de auto-equilibrado y solo cuentan con motores eléctricos para propulsarse a una velocidad entre 6 y 25 km/h.

Una normativa que divide

La DGT ha comenzado a diferenciar los tipos de VMP por su peso. Ahora, un patinete de menos de 25 kilos es considerado un Vehículo Personal Ligero (VPL) y puede asegurarse por una menor cuantía que aquellos por encima del peso. En su caso, el seguro debe tener una cobertura de responsabilidad civil de 6,45 millones de euros. Para los VPM superiores a 25 kilos, la póliza debe contemplar los 70 millones. "Nos parece tremendamente discriminatorio. Somos el vehículo más restringido. Velocidad limitada a 25, prohibición de ir por interurbanas y túneles. Es un vehículo casi de cuarta categoría y le exigen casi como un coche", manifiesta Fernández

La normativa, por otro lado, separa los vehículos por su función, tanto si son para transporte personal o de mercancías o servicios. "En el tipo de uso del patinete va la cuota también. El oficio en patinete es un riesgo. En los seguros orientados a profesionales podemos estamos hablando de 300 euros de póliza, especialmente en caso de paquetería", especifica el presidente del Consejo Gallego de Colegios de Mediadores de Seguros, Juan Sánchez Albornoz.

Reticencias para cumplir

"La incorporación de nuevos seguros para patinetes va floja. No están asegurándose. Hay mucha diversidad en pólizas, las hay básicas y asequibles para el usuario. Con una horquilla muy amplia podríamos fijar el punto medio en 100 euros. Pensado en doce mensualidades, no es tanto. Les invito a pensar en hacer un simple rayón en un coche y el coste de arreglarlo", afirma Sánchez Albornoz.

Para Enrique Fernández, las exigencias "son más palos en las ruedas" para los usuarios. El presidente incide sobre el perjuicio hacia quienes compraron su VMP antes del 2024 y no están certificados. La DGT fecha en el 22 de enero del 2027 el fin de la circulación para ellos. "Son más de la mitad de los de los 5 millones que hay en España", indica.

"Habrá muchas personas que no van a molestarse en registrar, matricular y pagar un seguro que me va a costar un pastizal para 10 meses que me quedan de circulación", expresa Fernández sobre el posible impacto de la norma en el número de usuarios. "Hay mucha confusión sobre la normativa. Los ayuntamientos regularon el uso, pero esto es sobre seguros. Los usuarios han de entender que esto es seguridad para ellos y también para el resto. El daño lo causan igual y su mayor margen de maniobra se traduce en más siniestralidad. El tiempo dirá si la norma es válida, el límite lo veo legal", resuelve Sánchez Albornoz.

A Coruña, falta de servicios para el sector

Desde el colectivo de usuarios perciben que, de momento, no les consta que ningún usuario haya sido multado por el cambio de normativa. La ordenanza municipal de A Coruña incluye multas entre los 100 y los 500 euros, en función de la gravedad. La falta de seguro de responsabilidad civil figura como muy grave. "Cualquier policía municipal te puede parar y pedirte registro, pedirte matrícula, pedirte seguro y sancionarte", explica.

Las quejas de los usuarios también se centran en los servicios que necesitan para adaptarse. A Coruña no cuenta con ningún local para obtener las nuevas matrículas obligatorias, según Fernández. Deben comprarlas por internet a tiendas de Madrid, que la envían con el tiempo de espera inevitable. La sensación dentro de la asociación coruñesa es que "se está empujando a todos a los usuarios a ir a las bicicletas".

"Nos hemos molestado en informarnos nosotros. La DGT tenía que facilitar un periodo de transición de dos meses para todo el sector. La única empresa que hay en España que hace homologaciones de patinetes individuales tenemos constancia de que cobran más de 3.000 € por certificarlo. Está en Valencia, suma los portes al envío y que puede volver denegado", resuelve Fernández.