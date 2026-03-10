Nueve de cada diez alumnos de la Universidade da Coruña consiguen empleo en el primer año como graduado: "Detéctanse fugas de talento"

El Observatorio Ocupacional de la Universidade da Coruña señala que el 88,4% titulados de grado incorporados al mercado fueron empleados en el primer año fuera de la institución. La cifra aumenta hasta el 91,1% en caso de exalumos de máster. De media, nueve de cada diez antiguos estudiantes consiguen empleo. Los datos de inserción laboral se refieren a los egresados del curso 2023-2024, según el informe presentado por la Vicerreitora de Estudantes e Empregabilidade.

Una de las conclusiones destacadas en la presentación del informe fue el rango de sueldo percibido durante el primer año fuera de la universidad. El 65,2% de los titulados en grado cobra un sueldo inferior a 1.500 euros netos al mes. La institución destaca que el 34,8% sí lo recibe. En el caso de máster, la cifra sube hasta el 47,1% del total, lo que supone un 52,9% por debajo de ese salio.

Del total de 3.356 exalumnos de la promoción, la muestra recoge información de 2.725. La participación del antiguo alumnado varía en función de sus estudios y provoca un incremento del margen de variabilidad por áreas, según aclara el director del Observatorio Ocupacional, Francisco José León Medina.

"Detéctanse fugas de talento. Con todo, é importante subliñar que o talento universitario fai o seu primeiro ano formativo completo nas nosas aulas. Mantemos o ciclo EmpregaT con obradoiros prácticos para acompañar ao estudantado na súa inserción laboral con confianza e seguridade", destacó la vicerreitora de Estudantes e Empregabilidade, María José Lombardía.

Alta satisfacción y adecuación

El informe del Observatorio Ocupacional recoge otros datos como la adecuación formativa al trabajo, la tipología de contrato, la satisfacción y las personas no activas, es decir, que continúan formándose. "No nos hemos centrado solo en el hecho de si consiguen o no trabajo", puntualiza León Medina.

El 83% del exalumnado de grado se encuentra desempeñando un trabajo acorde a la formación recibida. La cifra sube ligeramente al 84% si se trata de máster. Otra de las mediciones se refiere a la tipología de contrato. En el caso de haber estudiado grado, el 60% de los ocupados cuentan con un contrato indefinido. Aumenta al 69% entre los egresados de máster.

La satisfacción es otro parámetro consultado por la UDC. La media de los resultados señalan un 8,08 sobre 10 en esa escala. "Esto se traduce en un alto nivel de satisfacción", comenta León Medina. Los exalumnos de máster suben hasta el 8,12.

El Observatorio Ocupacional atienda también al porcentaje de exestudiantes que se quedan en Galicia a trabajar. En caso de grado, la cifra llega al 86%. León Medina asigna el 14% restante a inserción en el mercado laboral de España y en casos excepcionales en el extranjero. En máster el procentaje baja hasta el 84% que se mantiene en Galicia.

Noticias relacionadas

"No hay grandes cambios entre años, se mantiene la baja tendencia de paro laboral en exalumnos. En términos generales, obtienen trabajos adecuados al nivel de formación. Sí observamos una estrategia en continuar los estudios, tanto en oposiciones como en posgrado. Esto influye en una pequeña baja de activos laborales", indica León Medina.