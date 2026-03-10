Las sospechas de un policía que llevaron al inicio de la investigación del homicidio de Monelos, en A Coruña

En 2006, en Barcelona, Remedios Sánchez mató y robó a tres ancianas en sus domicilios, y asaltó a otras cinco. El año pasado, según apuntan las pesquisas policiales, aprovechó un permiso de la condena de cárcel por la que aún continúa en Teixeiro para acabar con la vida de otra mujer, de 91 años, en el domicilio de esta en la avenida de Monelos. La investigación, de acuerdo con un informe de la policía científica al que ha tenido acceso LA OPINIÓN A CORUÑA, partió de las sospechas de un inspector, y una llamada a un hijo de la fallecida encauzó las pesquisas hacia un posible crimen y no, como se supuso en un primer momento, a una muerte accidental.

El policía, parte de la Brigada Provincial de Policía Científica, dio comienzo a la investigación en la mañana del pasado 4 de octubre, tras revisar partes policiales y saber del fallecimiento de la mujer el día anterior, que había aparecido muerta en el baño de su casa. Revisando los detalles, "estimó oportuna la necesidad de esclarecer las circunstancias", y llamó al hijo de la fallecida. En la conversación, este le contó que la familia tenía cámaras en la entrada y la cocina del piso de la fallecida, y que en las imágenes recogidas por estas entre las 13.00 y las 15.15 horas del día de su muerte aparecía una mujer desconocida, a veces con su madre y a veces sola. A preguntas del policía, añadió que "a partir del último momento en el que se observa a la mujer desconocida dentro del domicilio ya no se vuelve a ver a su madre".

Descubrimiento de heridas

El inspector decidió entonces que la policía debía entrar en el domicilio para investigar posibles pistas. Las visitas de los agentes, que acudieron en varias ocasiones a la vivienda, desvelaron entonces varios puntos importantes. La puerta no estaba forzada, algo que, aunque no lo refleja el informe, encaja con el perfil de Remedios Sánchez: en sus crímenes en Barcelona, actuaba ganándose la confianza de las víctimas para que la dejasen entrar en sus domicilios.

La condenada, tras atacarlas, robaba dinero o joyas, y, según la familia de la víctima de Monelos, esta solía guardar 400 euros en sobres todos los meses, que no se localizaron. Tras la primera inspección, la autopsia reveló heridas "compatibles con una acción violenta": fracturas en costillas, golpes en el cráneo, hematomas... La causa de la muerte fue "asfixia por sofocación", algo que una vez más encaja con el modo de actuar de Remedios Sánchez en Barcelona.

Imágenes y huellas

Las pruebas gráficas también apuntan a la participación de la condenada, cuyas posesiones en Teixeiro fueron examinadas para cotejarlas con las de la mujer que aparece en las imágenes. Las cámaras captaron el rostro de una mujer que parece Sánchez, ataviada con prendas y objetos similares a las que tenía en su celda. La cámara del recibidor apunta a que fue con su víctima al área de la casa en la que estaba el cuarto de baño en la que esta apareció muerta, y se encontraron huellas de la sospechosa en este.

De acuerdo con el inspector, cuando la mujer cometió el crimen estaba aplicándole a su víctima un champú que se aplica con "guantes desechables", y una imagen muestra a la sospechosa entrando en la cocina con una toalla con manchas azules que probablemente se deban al producto.