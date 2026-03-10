El tiempo en A Coruña esta semana según la Aemet: lluvias dispersas y un 'oasis' el jueves

Marzo avanza con tiempo cambiante en A Coruña. La alternancia de días lluviosos y soleados va a ser una constante en lo poco que le queda a este invierno. La primavera ya asoma y se va haciendo notar con algunas jornadas --o apenas alguna mañana o tarde-- de tiempo más benévolo, lo que supone un cambio tras las borrascas que marcaron el estreno de 2026. Pero como los cambios de estación no se dan de un día para otro, en esta alfombra roja que ya pisamos en el tiempo de descuento para estrenar la estación primaveral todavía quedan algunos coletazos que, en el mapa del tiempo, se traducen en una verdadera montaña rusa meteorológica donde cabe casi todo.

De momento hoy martes 10 de marzo, a la vista de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el área de A Coruña tenemos por delante un día en el que no se descartan algunos chubascos débiles y aislados, dentro de un contexto de cierta estabilidad atmosférica en el noroeste peninsular. Meteogalicia no prevé lluvias hoy en la costa coruñesa pero la Aemet sí coloca en su predicción algunas nubes con gotas entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, y de nuevo al final de la jornada. Los termómetros se moverán entre los 9 ó 10 grados de mínima y los 14 ó 15 de máxima.

Para mañana miércoles, día 11, tanto la Aemet como Meteogalicia prevén una jornada con dos caras: una mañana con algunas precipitaciones y una tarde de cielo nublado pero ya sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios.

El jueves día 12 será un oasis sin paraguas en A Coruña dentro de esta semana de tiempo cambiante. Las nubes se abrirán y parece que el sol está asegurado, sin descartar cierta nubosidad a lo largo de la jornada. Con máxima de entre 15 y 16 grados y mínima de unos 8 ó 9 grados, la jornada se prestará para las actividades al aire libre.

El viernes día 13 vuelve a cambiar el tiempo y de nuevo caerán lluvias en A Coruña debido a la entrada de un nuevo frente frío por el Atlántico. Los chubascos regresan y, a la vista de los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia, se quedarán durante todo el fin de semana. Más información.