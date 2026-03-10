Visibilidad para pacientes respiratorios en una exposición fotográfica en el Hospital de A Coruña
La muestra fotográfica 'Aires 2.0' llega al Chuac, en A Coruña, para mostrar las realidades de personas que sufren problemas respiratorios como asma y Epoc
Pacientes respiratorios, afectados con dolencias como el asma o el Epoc, posan sin tapujos ante la cámara para mostrar al mundo sus historias personales de perseverancia y superación. Con ellos como protagonistas, la exposición fotográfica Aires 2.0 llega al Chuac, en A Coruña, tras una gira por diferentes hospitales del territorio español. El objetivo es demostrar que las enfermedades respiratorias graves pueden superarse con la colaboración de todos: fármacos, personal sanitario y la implicación del paciente. La muestra se realiza bajo la coordinación científica del jefe del Servicio de Neumología del Hospital da Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Vicente Praza; con Jordi Ferrando como comisario y fotógrafo y el CEO de Medical Media, Enric Arandes, como director.
