La Xunta restaurará los murales de Lugrís cuando se acondicione el edificio

El conselleiro de Cultura, José López Campos, ha afirmado este martes que la Xunta restaurará los murales de Urbano Lugrís de la calle Olmos de A Coruña en cuanto exista "un acondicionamiento mínimo" del edificio que los contiene y que está "en condiciones pésimas".

Los murales de Lugrís son un conjunto de doce piezas realizadas en febrero de 1951, situadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en las paredes de un antiguo restaurante, ejecutados con la técnica 'a secco' y pintura al óleo, ahora propiedad de la Xunta de Galicia, pero pendientes de rehabilitación y musealización.

En un acto en A Coruña, López Campos ha respondido sobre el estado de estas obras, "una cuestión que tiene cierta complejidad", pero en la que ha defendido la "implicación total" de su departamento que, de hecho, declaró Bien de Interés Cultural (BIC) las piezas para luego comprarlas, al darle esta declaración derecho de tanteo.

Ha recordado que se encuentran en una propiedad privada cuyo estado "es desastroso, está en unas condiciones pésimas", aunque "no hay todavía un estado de alerta o de alarma sobre el estado de los murales" a pesar de las filtraciones y las humedades.

López Campos plantea "buscar alternativas y soluciones" a la situación actual, pues argumenta que no es posible "acometer unas obras de conservación en los murales de Lugrís, que es el contenido", si no está resuelto "el problema del continente", sobre el que reclama "por lo menos el acondicionamiento mínimo" para actuar.

Le consta que el Ayuntamiento de A Coruña está implicado para otorgar la licencia de las obras para estas actuaciones, que corresponden a los propietarios, y a partir de ahí trabajará la Xunta.

"Actuaremos de forma inmediata en cuanto podamos tener garantizadas esas condiciones", ha afirmado sobre las obras de conservación previstas, para las que dispone de "la capacidad y el presupuesto necesario" al tiempo que se trabaja en la parte técnica.

López Campos espera que la situación se resuelva "en cuestión de semanas", puesto que "el punto de encuentro es máximo, no hay fricción ni puede haberla".

Estas declaraciones llegan tras el comunicado de la asociación O Mural, que demandó información sobre el estado de las piezas tras las borrascas de este invierno.