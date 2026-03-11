Francisco Jorquera renuncia a ser candidato del BNG en A Coruña en 2027.

Tiempo de relevo en el BNG. El portavoz del grupo en A Coruña y candidato a la Alcaldía en las dos últimas convocatorias, Francisco Jorquera, ha anunciado que no se presentará a la próxima cita con las urnas. "É o momento de pechar un ciclo", ha anunciado, y ha añadido: "Creo que na política hai que saber pechar etapas".

"O que podía aportar xa o aportei, hai persoas novas a preparadas necesarias para darlle á Coruña o impulso que necesita", ha señalado antes de exponer que pone a su cargo de portavoz a disposición de la formación.

Noticias relacionadas

Será concejal hasta final de mandato pero no será portavoz y serán los órganos internos del BNG los que decidan quién será el próximo candidato en A Coruña.