Francisco Jorquera renuncia a ser candidato del BNG en A Coruña en 2027
Será concejal hasta final de mandato pero cederá la portavocía
Tiempo de relevo en el BNG. El portavoz del grupo en A Coruña y candidato a la Alcaldía en las dos últimas convocatorias, Francisco Jorquera, ha anunciado que no se presentará a la próxima cita con las urnas. "É o momento de pechar un ciclo", ha anunciado, y ha añadido: "Creo que na política hai que saber pechar etapas".
"O que podía aportar xa o aportei, hai persoas novas a preparadas necesarias para darlle á Coruña o impulso que necesita", ha señalado antes de exponer que pone a su cargo de portavoz a disposición de la formación.
Será concejal hasta final de mandato pero no será portavoz y serán los órganos internos del BNG los que decidan quién será el próximo candidato en A Coruña.
