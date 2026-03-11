Un camión provoca un vertido de gasóleo en el polígono de A Grela, en A Coruña

Durante la madrugada de este miércoles, los Bomberos de A Coruña se desplazaron al polígono de A Grela tras recibir un aviso por un derrame de combustible. El incidente se produjo alrededor de las 00.50 horas entre Gambrinus y Severo Ochoa.

Según el parte oficial de los bomberos, el vertido se originó cuando el tráiler, al realizar maniobras de carga, golpeó accidentalmente uno de sus tanques de gasóleo. El impacto provocó una mancha que llegó a alcanzar los 300 m2.

Labores de limpieza

Para subsanar el incidente, fue necesario vaciar el depósito dañado a recipientes seguros para evitar que el derrame fuera a más. A continuación se retiró el combustible de la vía pública para garantizar la seguridad.

Tras varias horas de trabajo, se logró despejar la zona para permitir de nuevo el tránsito normal de trailers y camiones en el polígono. La rápida intervención de los equipos de emergencia evitó riesgos mayores y permitió que la actividad logística en la zona recuperara la normalidad a primera hora de la mañana.