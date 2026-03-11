El Concello de A Coruña da comienzo a la renovación de la fontanería del campo de la Leyma
La inversión, de 250.000 euros, se suma a otra de 430.000 que permitió renovar el césped y las porterías
El Concello de A Coruña empezará en los próximos días las obras de renovación de la instalación de la fontanería y el sistema de agua caliente de l campo de fútbol municipal Víctor Fernández Alonso, conocido como el campo de la Leyma. La obra costará algo más 250.000 euros y permitirá incorporar tecnología de aerotermia que "optimizará el consumo energético", según el Ayuntamiento.
Las instalaciones se construyeron en 1992, y, de acuerdo con el Concello, han experimentado "un notable incremento de su uso". Las instalaciones se beneficiaron recientemente de otra inversión municipal, con una inversión de 430.000 euros, que permitió renovar el césped artificial, sustituir las porterías y las marquesinasd e los bancos y mejorar el cierre perimetral de la instalación.
