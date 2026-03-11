Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las pruebas contra la presunta asesina de una anciana en MonelosEl parque del Observatorio ya es una realidadMundial 2030: Louzán pasa revista a la candidatura de RiazorLas herencias en vida se disparan por la crisis de la viviendaEl Montecarlo de A Gaiteira, un punto de encuentro vecinalLos coruñeses cambian sus vacaciones por la guerra en IránGuerra en Irán: minuto a minuto
instagramlinkedin

Cortes de tráfico en A Coruña: atención a estos cambios en Estrecha de San Andrés y Ángel Rebollo

Consulta las modificaciones que van a alterar la circulación en el entorno de estas dos calles

Confluencia de la calle San Andrés con la Estrecha, que estará cortada durante dos días.

Confluencia de la calle San Andrés con la Estrecha, que estará cortada durante dos días. / LOC

Dos calles de A Coruña se van a ver afectadas por cortes de tráfico en los próximos días, según informa la Policía Local. Una de ellas es la céntrica Estrecha de San Andrés y la otra, Ángel Rebollo, en Monte Alto.

El corte de tráfico en la calle Estrecha de San Andrés será total durante hoy miércoles, día 11, y mañana jueves, día 12, en horario de 11.00h a 20.00h. El motivo es la ejecución de obras de hormigonado en la calzada.

Noticias relacionadas

El otro corte de tráfico, en la calle Ángel Rebollo, se prolongará hasta el 30 de abril y afectará al tramo comprendido entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto. Ese tramo estará cortado por obrasde reurbanización que se ejecutarán en horario de 09.30h a 18.00h durante las próximas semanas, hasta finales de abril, según las previsiones que maneja el 092.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  4. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  5. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  6. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo

Al menos un detenido en una operación antidroga en dos barrios de A Coruña y en Meicende

Al menos un detenido en una operación antidroga en dos barrios de A Coruña y en Meicende

Francisco Jorquera renuncia a ser candidato del BNG en A Coruña en 2027

Francisco Jorquera renuncia a ser candidato del BNG en A Coruña en 2027

Cortes de tráfico en A Coruña: atención a estos cambios en Estrecha de San Andrés y Ángel Rebollo

Cortes de tráfico en A Coruña: atención a estos cambios en Estrecha de San Andrés y Ángel Rebollo

Recibe cada semana el mejor resumen de las noticias de A Coruña y su área metropolitana. Apúntate aquí

Recibe cada semana el mejor resumen de las noticias de A Coruña y su área metropolitana. Apúntate aquí

El tiempo en A Coruña según la Aemet: Alerta amarilla por oleaje en A Coruña

El tiempo en A Coruña según la Aemet: Alerta amarilla por oleaje en A Coruña

La guerra de Irán llega al bolsillo del transporte de A Coruña: los costes suben un 14% y los taxis piden ayuda al Estado

La guerra de Irán llega al bolsillo del transporte de A Coruña: los costes suben un 14% y los taxis piden ayuda al Estado

Valmy Atlántica consolida su central de compras con 450 millones de kWh gestionados

Valmy Atlántica consolida su central de compras con 450 millones de kWh gestionados

Los coruñeses modifican sus vacaciones por el conflicto de Irán: estos son los destinos alternativos

Los coruñeses modifican sus vacaciones por el conflicto de Irán: estos son los destinos alternativos
Tracking Pixel Contents