Cortes de tráfico en A Coruña: atención a estos cambios en Estrecha de San Andrés y Ángel Rebollo
Consulta las modificaciones que van a alterar la circulación en el entorno de estas dos calles
Dos calles de A Coruña se van a ver afectadas por cortes de tráfico en los próximos días, según informa la Policía Local. Una de ellas es la céntrica Estrecha de San Andrés y la otra, Ángel Rebollo, en Monte Alto.
El corte de tráfico en la calle Estrecha de San Andrés será total durante hoy miércoles, día 11, y mañana jueves, día 12, en horario de 11.00h a 20.00h. El motivo es la ejecución de obras de hormigonado en la calzada.
El otro corte de tráfico, en la calle Ángel Rebollo, se prolongará hasta el 30 de abril y afectará al tramo comprendido entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto. Ese tramo estará cortado por obrasde reurbanización que se ejecutarán en horario de 09.30h a 18.00h durante las próximas semanas, hasta finales de abril, según las previsiones que maneja el 092.
