Despedida de Francisco Jorquera: medio siglo de militancia con A Coruña como inicio y broche

Francisco Jorquera, el líder del grupo municipal coruñés del BNG, nació en Ferrol, pero A Coruña, ciudad a la que llegó a vivir siendo un niño, fue el inicio de su militancia hace casi 50 años, y también el broche de una larga carrera política a la que, según anunció este miércoles, pone fin con su decisión de no presentarse a las elecciones municipales de 2027. Entre los dos momentos, medio siglo de militancia y compromiso con el nacionalismo gallego, desde las asociaciones que precedieron al Bloque a la asamblea, en Riazor, en la que se fundó la formación, pasando por el Senado, el Congreso, el Parlamento gallego y la candidatura a la presidencia de la Xunta. "A política non a vou deixar, serei militante nacionalista mentres viva", prometió en el anuncio de su marcha, en la que manifestó que quiere seguir siendo concejal en lo que queda de mandato pero en la que puso la portavocía a disposición del BNG.

Nacido en 1961, Jorquera estudió en los Maristas de A Coruña, y, después, en el instituto Ramón Menéndez Pidal, Zalaeta. Allí, en el curso 1977-1978, empezó a militar en Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA), una agrupación estudiantil fundada en el franquismo a iniciativa de la UPG. Testigos de aquella época lo recuerdan como un "pionero" en una época en la que "no había mucha militancia en organizaciones juveniles" y con un papel destacado en las asambleas por las múltiples huelgas estudiantiles de la Transición. Comprometido con el gallego, insistía en hacer todos los exámenes en este idioma.

El compromiso continuó en Santiago de Compostela, adonde acudió para estudiar Xeografía e Historia y donde fue miembro del claustro y de la Junta de Facultad, así como uno de los impulsores de los Comités Abertos de Facultade (CAF). En septiembre de 1982, cuando tenía apenas 21 años, el BNG tuvo su asamblea constituyente en el pabellón de los Deportes de Riazor, y Jorquera empezó a militar "desde a fundación". Cuarenta años después, en 2022, en un acto de memoria en el que reinvindicó a A Coruña como una ciudad "vencellada" al nacionalismo gallego, admitió que en 1982 “non era consciente” de que formaba parte dun “feito histórico”.

Líder en la crisis de 2012

Desde entonces, y aunque Jorquera defiende que "nunca concebín a política como unha carreira" y rechaza el término "clase política", su vida estuvo ligada al Bloque. Estuvo en su Consello Nacional, y fue ocupando puestos como el de representante general (1996), secretario técnico (1999) y coordinador ejecutivo (2003). Pero no fue hasta 2005, ya como político maduro, cuando dio el salto a la política nacional, como Senador, en sustitución de Anxo Quintana, que ese año se convirtió en vicepresidente de la Xunta dentro del bipartito con el PSOE. En las elecciones generales de 2008 fue elegido como diputado en el Congreso por la provincia de A Coruña, y revalidó el puesto en los comicios de 2011.

Al año siguiente, Francisco Jorquera sería una de las cabezas del Bloque en uno de sus momentos más duros, la XIII Asamblea Nacional que debía elegir al portavoz nacional y candidato a la Xunta. Jorquera se presentó para este segundo puesto, con Guillerme Vázquez concurriendo para el primero y el apoyo de la UPG. Y en contra de la candidatura de los históricos Xosé Manuel Beiras y Carlos Aymerich. Vázquez y Guillerme ganaron, pero, tras la asamblea, varios partidos y corrientes se disgregaron del Bloque. En 2012, la única vez que Jorquera aspiró a la Xunta, consiguió siete diputados, frente a los nueve de la Alternativa Galega de Esquerdas.

Retorno a A Coruña

Jorquera dio paso a Ana Pontón, que, aunque quedó como cuarta fuerza en el Parlamento gallego en 2016, ha ido ganando puestos hasta convertirse en la líder de la oposición al PPdeG. Y Jorquera fue la opción nacionalista para intentar la resurrección del Bloque en A Coruña, pues la formación, que llegó a ser parte del Gobierno local bipartito del alcalde socialista Javier Losada, había quedado reducida a una única concejala en los comicios de 2015. En 2019 Jorquera, candidato a alcalde y portavoz local, consiguió solo dos ediles, y, aunque llegó a participar en los pactos de investidura de la regidora Inés Rey, el grupo quedó en un segundo plano en las alianzas progresistas, a la sombra de Marea Atlántica. Aún así, los cuatro años dieron la oportunidad a Jorquera de acomodarse a los ritmos de la Corporación local, introducirse en la política local y significarse en el pleno, con intervenciones marcadas por su querencia por la "precisión".

En 2023 la situación dio un nuevo giro y Jorquera pasó a convertirse en llave de la política local. Los cuatro ediles nacionalistas pasaron a ser claves para la constitución del Gobierno local y la aprobación de los presupuestos dejando a un lado la mayoría del PP, y PSOE y BNG firmaron un pacto para investir en Inés Rey que no incluyó entrar en el Gobierno local. La relación no siempre fue fluida, y Jorquera, acusando a los socialistas de incumplimiento de pactos previos, decidió dar un "puñetazo sobre a mesa" y negarse a respaldar los presupuestos de 2025. Como tampoco respaldó a un alcalde del PP, Rey acabó aprobándolos en solitario, eso sí, tras someterse a una fallida cuestión de confianza.

Sin "forzas suficientes"

A juzgar por los resultados de las últimas elecciones autonómicas, el BNG es fuerza en ascenso en A Coruña, pero las elecciones de 2027 cogerían con casi 66 años a Jorquera, y, admitió el veterano político, "non me vexo con forzas suficientes" para aguantar en primera línea otros cuatro años. Con la elección del sucesor pendiente, da el paso a personas "novas e sobradamente preparadas", y se despide con agradecimientos a los ciudadanos que le dieron su "confianza de apoio" para múltiples puestos. Y con la reivindicación de la "honestidade" y el compromiso con la ciudadanía en "estos tempos de populismos e degradación da política", que, para Jorquera, sigue siendo una "ferramenta imprescindible para cambiar as cousas". Un legado de coherencia que le reconocen tanto desde el PSOE como desde el PP coruñés.