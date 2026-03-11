Al menos un detenido en una operación antidroga en dos barrios de A Coruña y en Meicende.

La Policía Nacional desarrolla hoy en A Coruña una operación antidroga con epicentro en un piso del número 58 de la calle Vizcaya y con al menos dos registros más en el barrio del Agra do Orzán y en Meicende (Arteixo) con al menos un detenido. En el operativo participan alrededor de una veintena de agentes, con perros, y equipados con equipos de subsuelo, palancas y patas de cabra.

