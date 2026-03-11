Al menos un detenido en una operación antidroga en dos barrios de A Coruña y en Meicende
Agentes de la Policía Nacional intervienen desde primera hora de este miércoles en un piso de la calle Vizcaya y realizan al menos otros dos registros en el Agra do Orzán y en Meicende
La Policía Nacional desarrolla hoy en A Coruña una operación antidroga con epicentro en un piso del número 58 de la calle Vizcaya y con al menos dos registros más en el barrio del Agra do Orzán y en Meicende (Arteixo) con al menos un detenido. En el operativo participan alrededor de una veintena de agentes, con perros, y equipados con equipos de subsuelo, palancas y patas de cabra.
*Noticia en ampliación
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo