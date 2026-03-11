Edu Nogués, bajista de Bernal: "Que ahora sea tan fácil sacar música hace que muchísima gente se pueda expresar y compartirlo"

Edu Nogués, bajista de la banda valenciana Bernal, se siente casi como en casa en A Coruña, de donde es su novia. Es la segunda vez del grupo en La Disfrutona del Orzán. Esta vez, para presentar los temas de su nuevo disco.

Traen Vida y milagros a La Disfrutona del Orzán. ¿De qué manera dieron forma a este disco y crearon un concepto con 12 canciones?

Lo del concepto la verdad es que se dio un poco solo. No nos sentamos a componer un disco conceptual. De hecho, no nos sentamos a componer un disco más que nada porque nuestra forma de trabajar es que estamos todo el rato componiendo. De repente vimos había varios temas, en un principio 15, y dijimos "a ver si hacemos algo con esto", porque si no tenemos la carpeta de demos que se hincha hasta el infinito. Poco a poco le fuimos dando forma y el tema del concepto se fue gestando un poco con el paso del tiempo. Nosotros siempre empezamos componiendo los instrumentales, y fue cuando metimos las letras que vimos que nos transmitía esa sensación de movimiento, de paso del tiempo, de agobio a nivel generacional, y fue todo muy natural.

No parece fácil girar, componer y grabar. ¿Les sale solo?

Pues sí, te diría que que sale solo. Ahora mismo tenemos otra vez unas 15 o 20 demos ahí en el aire que podrían ser otro disco si nos sentamos otra vez, pero tenemos que ponernos con este ahora a tope. La forma de funcionar de la banda es que estamos todo el rato componiendo, cada dos por tres alguien pasa una demo por el grupo de WhatsApp y y nosotros estamos.

Significa que están vivos, que tienen ganas y que hay conexión.

Sí, sí, total. Siento que conectamos mucho entre nosotros, nos inspiramos los unos a los otros. Como venimos de mundos musicales muy distintos, siempre es muy satisfactorio y muy nutritivo ir compartiendo ideas y y ver cómo va floreciendo todo junto.

Crearon la banda en 2022. En estos tiempos en los que todo es rápido y efímero, ¿cómo lo han afrontado?

La realidad, hoy en día, es muy de usar y tirar rápido. Pero yo siento que hacemos esto para nosotros al 100% y, por suerte, está conectando mucha gente. Quizás no hay tanto ese agobio porque es como un hobby, o sea, se hace por disfrute personal a tope y le damos todo el mimo que hace falta. Nos lo tomamos con calma. Estamos disfrutando mucho de ver que hay gente que está escuchando el disco entero de principio a fin, que le está dando muchas escuchas, que no es como comerse una hamburguesa y olvidarse. Sí que es verdad que me resuena mucho eso que dices de que hoy en día todo es muy rápido y como que, quizás, con el arte la gente está intentando hacerlo muy llamativo para que te quedes ahí en el Instagram mirándolo y creo que se desvirtúa un poco. Pero nosotros intentamos darle pues el cariño que se merece en ese sentido.

En los últimos tiempos han aparecido muchas bandas y muy diversas. ¿Hay sitio para todas?

Sí, yo creo que esa democratización de que ahora sea tan fácil sacar música y demás, obviamente tiene sus cosas malas, pero tiene el lado bueno que muchísima más gente se puede expresar y compartirlo. Siento que suma mucho más de lo que resta, porque realmente aunque haya muchísima oferta también hay muchísima demanda.