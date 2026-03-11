¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 11 de marzo
Arranca Imaxinaria con la ganadora del Goya
El Festival Internacional de Animación de Afundación Imaxinaria arranca con la proyección de Decorado, ganadora del Goya de animación. Habrá un coloquio con Alberto Vázquez, director de la cinta y del festival.
20.30 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8)
Noche de humor e improvisación
Comeback, el grupo de improvisación formado por Marita Martínez, Lucía Veiga, Tito Rober y Patricia Castrillón, regresa al Garufa para una noche de humor e ingenio, en la que prometen sorpresas.
21.30 horas. Sala Garufa Club (Riazor, 5)
Doble sesión de música internacional
La sala Mardi Gras acoge este miércoles el concierto de Alpha Whores, dúo panameño formado por Massiel Pinzón y Juan Carlos Macía de Pardes, y la actuación de Verbian, grupo portugués de prog rock.
21.00 horas. Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)
Presentación del libro de Arturo Lezcano
La nueva jornada de Encontros con escritores contará con la presencia del escritor Arturo Lezcano, que charlará con Xavier Seoane y Javier Pintor sobre su libro, O país invisible, publicado por Libros del K.O.
18.30 horas. Salón de actos de la UNED (Educación, 3)
Conferencia sobre cine y Jesucristo
Victorino Pérez Prieto impartirá la conferencia Os actores que representaron a Xesús de Nazareth no cine, en el que abordará la historia de esta figura religiosa en el séptimo arte, desde el cine mudo hasta la actualidad.
19.30 horas. AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
Charla del párroco de Santa María y Santiago
La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan organiza dentro de su ciclo Páginas Coruñesas una charla impartida por el Padre Ricardo Vázquez, párroco de Santa María y Santiago, titulada La Cuaresma.
20.00 horas. Sporting Club Casino (Real, 83)
