Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoEl precio de la guerra para el bolsillo de los coruñesesResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaJorquera renuncia a ser candidato del BNG en A CoruñaEl juzgado cita a declarar al alcalde de SadaJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

La inteligencia artificial centra la Feria Matemática que se celebra este sábado en Palexco

Los estudiantes demostrarán cómo el pensamiento computacional ayuda a organizar ideas y resolver problemas

Feria Matemática celebrada en Palexco.

Feria Matemática celebrada en Palexco. / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

La Feria Matemática celebra su 19 edición este sábado 14 en Palexco con la inteligencia artificial y el pensamiento computacional como tema principal. Entre las 11.00 y las 20.00 horas, se espera la llegada de unos 400 participantes, de los que 314 son alumnos y 84 profesores, además de los voluntarios que se sumarán a las actividades y otros 1.500 asistentes que presenciarán a lo largo del día las diferentes exposiciones y presentaciones que realizarán los alumnos.

Los participantes expondrán en los diferentes stands sus propuestas desarrolladas junto a sus profesores. Cada centro, cada profesor y cada grupo de alumnos podrá exponer una o más propuestas didácticas y actividades matemáticas. Habrá también exposiciones, concursos de fotografía matemática, monólogos, juegos y exhibiciones.

Los estudiantes incidirán en cómo el pensamiento computacional enseña a organizar ideas, dividir problemas difíciles en partes más sencillas, buscar patrones y crear algoritmos como pasos ordenados para resolver un problema. También tendrán que utilizar la inteligencia artificial como elemento para pensar cómo aprenden las máquinas, toman decisiones y mejoran con la experiencia.

Ocho centros educativos de Formación Profesional, Secundaria y Primaria figuran entre los inscritos en esta edición, además de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, el Instituto Galego de Estatística, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Federación Provincial de Anpas y Protección Civil de A Coruña, entre otras entidades.

Noticias relacionadas

El principal objetivo de la Feria Matemática, organizada por la Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (Agapema) en colaboración con el Concello, es divulgar y profundizar en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  4. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  5. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  6. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo

Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego, en A Coruña: «España seguirá creciendo de forma destacada en el contexto europeo»

Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego, en A Coruña: «España seguirá creciendo de forma destacada en el contexto europeo»

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 12 de marzo

Teatro de Bertolt Brecht con impacto social en A Coruña: "Esta obra vainos facer reflexionar sobre o mundo no que vivimos"

La inteligencia artificial centra la Feria Matemática que se celebra este sábado en Palexco

La inteligencia artificial centra la Feria Matemática que se celebra este sábado en Palexco

El bar de A Coruña que cambia la vanguardia por la tradición: "La tendencia es hacer una cuchara rica porque no la hay"

Edu Nogués, bajista de Bernal: "Que ahora sea tan fácil sacar música hace que muchísima gente se pueda expresar y compartirlo"

Tres días de juegos y actividades en Semana Santa para niños de 4 a 12 años

Tres días de juegos y actividades en Semana Santa para niños de 4 a 12 años

El Concello de A Coruña da comienzo a la renovación de la fontanería del campo de la Leyma

El Concello de A Coruña da comienzo a la renovación de la fontanería del campo de la Leyma
Tracking Pixel Contents