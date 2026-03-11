La inteligencia artificial centra la Feria Matemática que se celebra este sábado en Palexco

La Feria Matemática celebra su 19 edición este sábado 14 en Palexco con la inteligencia artificial y el pensamiento computacional como tema principal. Entre las 11.00 y las 20.00 horas, se espera la llegada de unos 400 participantes, de los que 314 son alumnos y 84 profesores, además de los voluntarios que se sumarán a las actividades y otros 1.500 asistentes que presenciarán a lo largo del día las diferentes exposiciones y presentaciones que realizarán los alumnos.

Los participantes expondrán en los diferentes stands sus propuestas desarrolladas junto a sus profesores. Cada centro, cada profesor y cada grupo de alumnos podrá exponer una o más propuestas didácticas y actividades matemáticas. Habrá también exposiciones, concursos de fotografía matemática, monólogos, juegos y exhibiciones.

Los estudiantes incidirán en cómo el pensamiento computacional enseña a organizar ideas, dividir problemas difíciles en partes más sencillas, buscar patrones y crear algoritmos como pasos ordenados para resolver un problema. También tendrán que utilizar la inteligencia artificial como elemento para pensar cómo aprenden las máquinas, toman decisiones y mejoran con la experiencia.

Ocho centros educativos de Formación Profesional, Secundaria y Primaria figuran entre los inscritos en esta edición, además de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas, el Instituto Galego de Estatística, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Federación Provincial de Anpas y Protección Civil de A Coruña, entre otras entidades.

El principal objetivo de la Feria Matemática, organizada por la Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (Agapema) en colaboración con el Concello, es divulgar y profundizar en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.