La lucha contra la droga en A Coruña: de cinco detenidos en Os Mallos a desarticular un punto de venta en una tienda de zapatillas

La lucha contra la droga en A Coruña es constante. En el último año, la Policía Nacional ha desarrollado varios operativos en la ciudad que se saldaron con detenciones y la erradicación de varios puntos de venta de droga. La pelea, sin embargo, continúa. Este miércoles, agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) realizaron registros en un piso de la calle Vizcaya, en Os Mallos, y en la calle Alcalde Lens, en el Agra do Orzán, además de un tercero en Meicende (Arteixo). Esta redada concluyó con varias personas detenidas.

Hace poco más de un año, el 12 de febrero de 2025, los agentes acudieron a domicilios del número 22 de la calle Sagrada Familia, del 39 de Agra da Bragua y del 31 de Agra do Orzán para realizar registros en busca de sustancias estupefacientes. También registraron una vivienda en la calle Barcelona. ¿El objetivo? Eliminar puntos de menudeo de droga. La operación Cum Laude --que fue el nombre que recibió-- se saldó con tres detenidos, que más tarde fueron puestos en libertad con la obligación de comparecer en dependencias judiciales cada 15 días, ya que estaban siendo investigados por un delito contra la salud pública. En estos registros se encontraron un táser, que es un dispositivo eléctrico de autodefensa, dos balanzas de precisión para la preparación de las dosis de sustancias estupefacientes, varias cámaras fotográficas y herramientas, además de unos 12.000 euros y de pequeñas cantidades de droga.

El 10 de abril, el Grupo de Estupefacientes de Udyco detuvo a un hombre y a una mujer por un delito de tráfico de drogas en el barrio de Penamoa. Una actuación que permitió desarticular un punto de distribución de droga en la ciudad.

Un operativo similar se llevó a cabo en mayo en pisos situados en las calles Ramón Cabanillas, Vizcaya y Sagrada Familia. En esta ocasión fueron detenidas cinco personas. La operación se inició a raíz de varias denuncias de los propios vecinos que alertaban de la práctica de menudeo de droga en las calles de la zona. Además de drogas, armas y dinero, los policías encontraron en los registros dos patinetes eléctricos que los detenidos utilizaban para realizar entregas de forma rápida en la ciudad.

A final de año, la Policía Nacional logró desmantelar un punto negro de venta de droga, con la detención de su autor y el registro de su domicilio en el barrio de la Sagrada Familia.

Con el arranque de año, el 091 y la Guardia Civil realizaron registros y entradas en varios puntos de Galicia, entre ellos A Coruña y Arteixo, dentro de una operación contra el crimen organizado y el narcotráfico que también incluyó actuaciones en Ferrol y O Salnés. En A Coruña hubo dos arrestados, y otra persona en Arteixo, a lo que se sumó un detenido en Ferrol que después quedó en libertad. En la ciudad, la redada se realizó en la calle Emilia Pardo Bazán, en el Ensanche, y la vía Buenavista, en el barrio de Os Castros.

En esta investigación, las pesquisas permitieron identificar que el centro de operaciones en la ciudad herculina era una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama ubicada en la calle Emilia Pardo Bazán. Según los investigadores, los responsables del negocio utilizaban la actividad comercial como pantalla para la venta directa de sustancias estupefacientes.

Redadas en el ocio nocturno

La Policía Nacional y la Local también trabajan de forma conjunta en la lucha contra la droga en el ocio nocturno. Hace un año, los agentes acudieron a locales del Orzán, O Ventorrillo y la zona de As Conchiñas, en el Agra do Orzán, e identificaron a más de cien personas. También abrieron ocho actas por tenencia de sustancias estupefacientes, así como otras tres por llevar armas prohibidas en la vía pública.

Los policías han acudido en varias ocasiones en los últimos meses a un after de Matogrande para hacer inspecciones. Los vecinos se quejan de este establecimiento. Uno de los dispositivos policiales, el pasado noviembre, se saldó con 21 actas por posesión de drogas para autoconsumo.

Una gran operación

El Puerto de A Coruña también fue escenario de una gran operación internacional que halló 2,4 toneladas de cocaína. Las fuerzas del orden de España, Francia y Portugal se coordinaron para detener a cuatro personas y requisar 2.400 kilos de cocaína, con un valor estimado de 128 millones de euros. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 al 18 de octubre de 2025 frente a la costa del la isla lusa. Allí, en una zona frecuentemente utilizada por redes de narcotráfico, la Armada Francesa detectó una lancha rápida que navegaba a gran velocidad y que tras una persecución, consiguió detener. Los cuatro detenidos y la droga incautada llegaron al puerto de A Coruña en un barco francés, la fragata de la Marina de Francia Flf Courbet.