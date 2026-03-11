Las obras de Alfonso Molina dejan "sin alternativas" a vecinos del Castro de Elviña ante una emergencia

La aldea de Castro de Elviña demanda una solución tras la imposibilidad de paso de un camión de bomberos y una ambulancia en la mañana de este miércoles. Los servicios de emergencias no pudieron completar el trayecto por el camino de la rúa Fonte Elviña durante una intervención. El estrechamiento de la calzada en el tramo ascendente desde el lavadero público obligó a los efectivos a detener los vehículos y continuar el servicio a pie.

Esta vía conecta con el camino da Felga hacia A Zapateira, pero carece de la anchura necesaria para el paso de vehículos de emergencia. Anteriormente, el tráfico pesado utilizaba una salida la zona de la gasolinera. Sin embargo, el avance de las obras de reforma en la avenida de Alfonso Molina ha clausurado ese acceso, lo que deja a este núcleo residencial "sin alternativas" de circulación para transportes de grandes dimensiones.

La asociación vecinal, representada por Bea Martínez, confirma que el problema ya consta en el Concello. Pese a las "comunicaciones previas" sobre la peligrosidad de la zona, la falta de una intervención urbanística mantiene el bloqueo operativo para los servicios de seguridad y salud en el barrio. No es la primera vez que grandes vehículos no pueden acceder a la zona. "Llevamos desde que se empezaron con las obras de Alfonso Molina, más de un año, sin poder acceder con camiones para mudanzas o pedidos", asegura la presidenta de la asociación.