Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego, en A Coruña: «España seguirá creciendo de forma destacada en el contexto europeo»

En un escenario internacional «poco favorable e inmerso en profundos cambios, España seguirá creciendo, de forma destacada, en el contexto europeo», resaltó el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, al analizar las perspectivas económicas para 2026, durante un encuentro celebrado, este miércoles, en el Club Cámara Noroeste, en A Coruña, donde reivindicó, además, la aportación clave de la inmigración al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Junceda advirtió, asimismo, sobre la incertidumbre geopolítica internacional, y apuntó que Estados Unidos (EEUU) podría estar intentando impulsar un nuevo «orden mundial» ante la crisis del dólar, lo que obliga a Europa a reforzar su política económica y comercial.

El director general de Sabadell Gallego subrayó que la economía española mantiene un ritmo sólido y, de cara a lo que resta de año, anticipó que el crecimiento se mantendrá alrededor del 2,2% —«según estimaciones del Banco de España y de la mayoría de analistas», precisó—, lo que permitiría continuar superando, holgadamente, al conjunto de economías europeas, debido, en parte, al aumento de «la demanda interna», impulsada por la evolución demográfica.

Pablo Junceda defendió, también, la importancia económica de la población inmigrante en España. Según explicó, su «contribución» al PIB, para «el periodo 2022-2024, se cuantifica en un el 24,1%», mientras que su peso en la población española se sitúa en el 18,4%, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Pablo Junceda, director general Sabadell Gallego. / CARLOS PARDELLAS

Retos para los servicios públicos

El director general de Sabadell Gallego avisó, no obstante, de que este aumento de población genera retos importantes para los servicios públicos, como la vivienda, la sanidad o la educación, y señaló la necesidad de mejorar el control de las entradas irregulares —«se estiman en un 10%», indicó—, así como de desarrollar políticas que permitan gestionar mejor estos flujos.

Insistió, además, en que Europa necesita reforzar su estrategia económica «en un contexto internacional cada vez más inestable».

El director general de Sabadell Gallego defendió, también, el desarrollo de Europa como «destino financiero internacional»

Junceda llamó la atención, en este sentido, sobre la importancia de «nuevas oportunidades» comerciales, como el acuerdo con Mercosur o el fortalecimiento de las relaciones económicas con India.

Potenciar la economía interna de la UE

El director general de Sabadell Gallego defendió, también, el desarrollo de Europa como «destino financiero internacional», y consideró clave potenciar la «economía interna de la UE» como una forma de resistencia frente a un escenario global marcado por la incertidumbre.