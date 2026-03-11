El productor y compositor Alizzz actuará en A Coruña en un concierto íntimo con entradas agotadas

El productor y compositor Alizzz actuará en A Coruña en un concierto íntimo que ya ha agotado entradas para presentar su segundo álbum ‘Conducción Temeraria’, en el marco de una gira con formato de aforo reducido que realiza con SON Estrella Galicia y que pasará también por ciudades como Vigo, Valladolid y Santander entre finales de marzo y comienzos de abril. El artista catalán se ha convertido en una de las figuras más influyentes el pop español actual después de años de éxitos como productor y colaborador de algunos de los nombres más importantes de la escena: C.Tangana, Rosalía, Amaia, Aitana o Rigoberta Bandini.

Con este tour especial, en el que aúna su universo de pop, rock y eléctronica en un directo íntimo que busca la cercanía con el público, Alizzz repasará su trayectoria reciente además de presentar su nuevo trabajo discográfico impulsado por el single ‘Callaíto’. La gira marca una etapa de fin de ciclo en su carrera en la que el autor refuerza la conexión directa con el público antes de abrir una nueva fase creativa.

Noticias relacionadas

El concierto de A coruña tendrá lugar el sábado 28 de marzo en la sala Don Giorgio. Aunque las entradas ya están agotadas existe la opción de inscribirse en una lista de espera a través de la plataforma DICE.