Así será la reforma de la calle Ángel Rebollo, en Monte Alto

La calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto, se someterá desde esta semana a una reforma que incluye la renovación de su pavimento, la mejora del saneamiento y la recogida de pluviales, la instalación de una nueva canalización en las aceras, la elevación de los pasos de peatones, la renovación de la señalización, la reordenación de los contenedores, así como la instalación de nuevos bancos y árboles a lo largo de la vía. La actuación, que forma parte del plan municipal para la renovación de calles, se ejecutará por fases y obligará a cortar el tráfico hasta el 30 de abril en el tramo que discurre entre Arzobispo Gelmírez y Ramón del Cueto.

El cruce con la calle San Jorge también se someterá a una reurbanización con la peatonalización de un tramo, lo que permitirá una mayor accesibilidad y mejora de la movilidad, además de reforzar la seguridad y mejorar la estética para los residentes del barrio.

“Poco a poco, barrio a barrio, vamos construyendo la Coruña moderna que todas y todos queremos”, apuntó la alcaldesa Inés Rey sobre los trabajos, que se suman a los ya anunciados en Atocha Alta, Páramo y Agra do Orzán.