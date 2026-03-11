Teatro de Bertolt Brecht con impacto social en A Coruña: "Esta obra vainos facer reflexionar sobre o mundo no que vivimos"

Con la expansión de ideologías extremistas en las sociedades contemporáneas, el arte se presenta como una herramienta cultural con carácter didáctico. Pasado y presente se unen en el Teatro Rosalía de A Coruña con Artur Ui, o ovo da serpe, obra de Talía Teatro bajo la dirección de Quico Cadaval y la producción de Artur Trillo y Auri Ferreiro. "Pensamos que a combinación Brecht-Cadaval podía ser un bo punto de partida", declara Trillo en el acto de presentación de la pieza, al que también acudieron Cadaval y el conselleiro de Cultura, Gonzalo Castro.

Castro puso de manifiesto la gran actualidad del contenido de la obra, adaptación de La resistible ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht. "Un dos obxectivos fundamentais que ten a cultura é xerar pensamento crítico e reflexións que nos permitan abordar transformacións sociais e loitar contra as inxustizas que estamos a vivir nos nosos días", expone Castro. Los días 13 y 14 de marzo, el público podrá disfrutar de esta historia de 90 minutos de duración, con entradas disponibles en la web de Ataquilla.com.

Serpiente como símbolo

Cadaval condensó la sinopsis de la propuesta en una sola frase: "Trata do ascenso do fascismo, que sempre o observamos coma se fose algo irremediable". El título, añade, lo tomaron prestado de un filme sobre el ascenso del fascismo en la Alemania de entreguerras, de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente: "Porque o ovo da serpe é unha imaxe que está moi vencellada á idea de ver o mal cando inda é pequeno, cando inda se pode esmagar, inda podes facer unha omelette co ovo da serpe e botarlla aos ratos para que coman", bromeó Cadaval.

Define la obra como teatro político: "Aínda que penso que todo o teatro é político, porque faise para persoas que están na platea e que despois saen fóra e falan; ou peor, mandan mensaxes aos grupos de WhatsApp. Nese sentido, o noso tamén é teatro político, porque queremos dar que falar".

Con el foco sobre la simbiosis de pasado y presente, Castro tiene la sensación de que "a historia é cíclica": "Se cadra, con outra faciana, se cadra con outros métodos, se cadra con certos matices en canto á súa penetración social, pero dende logo co mesmo obxectivo, que é o de rematar cos dereitos cívicos que tanto traballo costou construír ao longo da historia da humanidade".

En contraposición, alaba la intencionalidad de la obra por construir un mundo "máis xusto, máis igualitario, onde non se discrimine a ninguén". "Creo que esta obra vainos facer reflexionar sobre o mundo no que vivimos", añadió.