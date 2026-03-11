Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en A Coruña según la Aemet: Alerta amarilla por oleaje en A Coruña

Consulta la predicción meteorológica para este miércoles 11 de marzo en la ciudad y su área

Un hombre observando el fuerte oleaje en el Orzán

Un hombre observando el fuerte oleaje en el Orzán / Iago López

RAC

El oleaje y el viento pondrán hoy en aviso a zonas de Galicia, Asturias y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, hay avisos por oleaje en A Coruña y Lugo (nivel amarillo) y en las costas de los litorales asturianos; y Gran Canaria y Tenerife. Además, se registran avisos por viento en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. La alerta amarilla en la costa coruñesa se matendrá mañana.

Aemet prevé una tendencia hacia a la estabilización en la Península y Baleares con la entrada de las altas presiones desde el Atlántico. No obstante, avisa de que aún se mantendrá la inestabilidad en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en regiones del sur de la Comunidad Valenciana.

Cargando previsión del tiempo...

Tiempo cambiante en A Coruña

La predicción meteorológica para A Coruña a lo largo de los próximos días habla de una situación marcada por la inestabilidad atmosférica, con alternancia entre períodos de tiempo seco e intervalos lluviosos. Meteogalicia prevé para lo que queda de esta semana un ascenso progresivo de las temperaturas y una sucesión de jornadas en la que mañana jueves, día 12, será previsiblemente el día con tiempo más estable, seco y soleado. Para el resto de días se esperan chubascos.

TEMAS

  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  4. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  5. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  6. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo

La guerra de Irán llega al bolsillo del transporte de A Coruña: los costes suben un 14% y los taxis piden ayuda al Estado

Valmy Atlántica consolida su central de compras con 450 millones de kWh gestionados

Los coruñeses modifican sus vacaciones por el conflicto de Irán: estos son los destinos alternativos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 11 de marzo

Luz verde definitiva para reparar los pisos sociales de Novo Mesoiro, en A Coruña, tras cinco intentos fallidos

Nueve de cada diez alumnos de la Universidade da Coruña consiguen empleo en el primer año como graduado: "Detéctanse fugas de talento"

Recibe cada semana el mejor resumen de las noticias de A Coruña y su área metropolitana. Apúntate aquí.

El diésel más barato de A Coruña, a 1,70 euros el litro

