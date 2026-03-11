El tiempo en A Coruña según la Aemet: Alerta amarilla por oleaje en A Coruña
Consulta la predicción meteorológica para este miércoles 11 de marzo en la ciudad y su área
El oleaje y el viento pondrán hoy en aviso a zonas de Galicia, Asturias y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, hay avisos por oleaje en A Coruña y Lugo (nivel amarillo) y en las costas de los litorales asturianos; y Gran Canaria y Tenerife. Además, se registran avisos por viento en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. La alerta amarilla en la costa coruñesa se matendrá mañana.
Aemet prevé una tendencia hacia a la estabilización en la Península y Baleares con la entrada de las altas presiones desde el Atlántico. No obstante, avisa de que aún se mantendrá la inestabilidad en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en regiones del sur de la Comunidad Valenciana.
Tiempo cambiante en A Coruña
La predicción meteorológica para A Coruña a lo largo de los próximos días habla de una situación marcada por la inestabilidad atmosférica, con alternancia entre períodos de tiempo seco e intervalos lluviosos. Meteogalicia prevé para lo que queda de esta semana un ascenso progresivo de las temperaturas y una sucesión de jornadas en la que mañana jueves, día 12, será previsiblemente el día con tiempo más estable, seco y soleado. Para el resto de días se esperan chubascos.
