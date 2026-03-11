Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña

Cuatro Caminos, Agra do Orzán, el Ensanche… decenas de nuevos edificios de promoción privada brotan en A Coruña. Hay obras en marcha en casi todos los barrios, la mayoría en solares que llevaban décadas abandonados. Detrás, un buen abanico de constructoras e inversores locales, nuevos o herederos de la burbuja, que se suman a gigantes del sector. Entre ellos, el brazo inversor del presidente de Altia, Tino Fernández; el holding empresarial fundado por Amador de Castro; estirpes del sector como los Jove; grandes firmas como Metrovacesa y también una sociedad de capital riesgo procedentes de la banca andorrana. Este es el puzle de la obra nueva en A Coruña.

Entre los nombres que más repiten en los desarrollos urbanísticos de A Coruña de los últimos años está Metrovacesa. La promotora, nacida en 1989 pero con antecedentes que se remontan a hace más de un siglo, es una de las grandes compañías españolas interesadas en A Coruña, y una de las principales del proyecto de San Pedro de Visma. Promueve 100 pisos en su edificio Residencial Caleida, con precios a partir de los 242.100 euros, y otras 96 en Torre Aura, con vivendas en venta a partir de unos 402.000 euros para las que apenas queda oferta. También fomentó un proyecto de lujo en A Gaiteira y prevé un edificio en la zona del parque de Eirís, frente a la cooperativa de los policías, aunque el Concello ha bloqueado por el momento su plan para construir en As Percebeiras. La compañía está participada casi al 50% por el Banco Santander; el BBVA suma otro 21% y Realia, participada por la FCC que a su vez controla Carlos Slim, una cifra similar. A su lado en Visma, ha desembarcado Arial, grupo compostelano liderado por Juan Manuel Álvarez que pone su primer pie en la ciudad a lo grande, con un edificio de 111 pisos de lujo. Es el primer bloque que se ha puesto en marcha en la zona y ya no tiene viviendas disponibles.

Capital coruñés

Los inversores se mueven entre los nuevos barrios y los solares eternos de centro y periferia. Highfive Residencial Ardá y Highfive Avenida de Arteixo son dos sociedades constituidas para la promoción de viviendas, concretamente, en uno de estos terrenos olvidados entre la avenida de Arteixo y la calle Pontedeume, y en Pérez Ardá, cerca de Nuevos Ministerios. Ambas sociedades, con participación de constructoras coruñesas veteranas, han recibido financiación, a través de créditos privados que se acercan a los cuatro millones de euros, por Boxleo TIC, la herramienta inversora del expresidente del Deportivo y presidente de Altia, Tino Fernández.

También hay capital gallego detrás de AMMA, la sociedad que levanta, por ejemplo, los minipisos de un estrecho solar frente a Vioño, desde 210.000 euros, y edifica en la última ‘caries’ que quedaba en Juan Flórez, hacia el final de la vía. AMMA nace de Figrupo, el discreto holding familiar cien por cien gallego creado en 1987 por el empresario Amador de Castro, fundador de la ITV en Galicia. En 2004 la promotora Abeconsa se incorporó a Figrupo, para contribuir a su división inmobiliaria. Abeconsa, además, ha finalizado unas viviendas de lujo casi al lado, en las escaleras de Maestro Clavé.

Otro agujero con solera que va a tener inquilinos próximamente está en la plaza Pablo Iglesias, en el número 4 de la calle Bergondo. Quien baje en la parada del autobús se encontrará con un terreno ya preparado para recibir obreros responsabilidad de la Bergondo 4 Inversiones, que ya vende pisos y áticos de 3 y 4 habitaciones a partir de los 410.000 euros. Esta sociedad está comandada por Manuel Ángel Jove Santos y Ángel Jove Alborés, este expresidente de los constructores de A Coruña, que se asocian para esta promoción. Además, Jove Santos, hijo del fallecido fundador de Fadesa, preside Avantespacia, con varias promociones en marcha en Oleiros, pero solo una por el momento en A Coruña, en el número 47 de la calle Caballeros.

En la acera de enfrente está el futuro edificio Montevideo, en la esquina con la ronda de Outeiro. Lo firma Nozar, uno de los gigantes inmobiliarios de España. Fundado en 1981 por los hermanos Luis y Juan Carlos Nozaleda, el emporio cayó en concurso de acreedores con el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero ha conseguido sobrevivir y volver a hacer promociones bajo una nueva generación. En A Coruña se decanta por el lujo: los pisos aún a la venta en Náutica están por encima de los 840.000 euros, y los de Montevideo con Pérez Ardá se venden a partir de los 445.000.

Una de las zonas al alza para la inversión privada es el barrio de Eirís, impulsada también por la futura ampliación del Hospital de A Coruña. Además de los proyectos de Metrovacesa y la plaza de Pablo Iglesias, a los pies del parking de Chuac se ubica la promoción Residencial Casablanca, con obras para construir 126 viviendas distribuidas en cuatro edificios, cuyas estructuras han crecido a gran velocidad en los últmos meses y ya han cambiado el perfil de la salida de la ciudad por A Pasaxe. Tres de los inmuebles están promovidos por Tecniobras, un grupo inmobiliario radicado en Santander, a través de la firma Casabriz. El cuarto pertenece a la constructora Taboada y Ramos, rebautizado como Taboram, una firma creada en los años 80 en Lalín con decenas de millones de euros de facturación y que ha entrado en proyectos energéticos.

En el número 20 de la calle Montes, junto al parque de Oza, el grupo coruñés Masar comercializa, a partir de los 315.000 euros más IVA. El edificio proyectado, de 32 viviendas, promete beneficiarse del desarrollo urbanístico ligado a la futura promoción de Parque de Oza, que prevé mil pisos entre la zona verde y O Castrillón. Es un grupo veterano en la ciudad, fundado en los años setenta y con una veintena de proyectos desde entonces, desde 82 viviendas en Adelaida Muro al Carrefour de Alfonso Molina.

Inversión andorrana

Detrás de varios nuevos inmuebles de la ciudad se encuentra una Sociedad de Capital Riesgo, Seagull, vehículo inversor inmobiliario en Galicia creado por la banca privada andorranda Andbank. Son suyos el nuevo de Rey Abdullah, el bloque de paseo de Ronda frente a la Casa del Agua, y otro proyecto en la Plaza Porticada. Ha encargado la construcción del bloque de Riazor a Desarrolla, una empresa nacida en plena crisis, en 2009, fundada por dos socios, Gustavo Moure y el arquitecto técnico coruñés Gerardo Collazo, que empezó con pequeñas reformas, hizo también negocio con la obra pública y ahora, en plena expansión por el resto de España, emprende su primer gran bloque residencial en A Coruña en esqueleto del número 50 de Os Rosales, abandonado durante años tras el estallido de la burbuja. Además de promociones de pisos individuales, la empresa es responsable de la promoción de seis viviendas en los números 14 y 16 de Panaderas, o del edificio de apartamentos para turistas de Marina, 30.

Noticias relacionadas

La lista la alargan, entre otras empresas, Lipromo, que compró los antiguos solares de Defensa en A Maestranza, aún pendientes de la resolución judicial; la oleirense Álvarez Rivas, que proyecta un ediicio en el 270 de ronda de Outeiro; Juan Carlos Rodríguez Cebrián que, a través de Dricar de Inversiones, ha desatascado sus proyectos junto al Observatorio en el Concello, pero aún no tiene licencias; o Santiago Sur, que capitanea la urbanización del Agra de San Amaro y es la gran constructora del siglo XXI en la capital gallega.