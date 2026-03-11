Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres días de juegos y actividades en Semana Santa para niños de 4 a 12 años

El programa municipal 'Recuncho do Xogo' explora la temática 'Alguien robó los colores del mundo' a través de talleres creativos

Niños participan en la actividad 'Recuncho do xogo'.

RAC

Una nueva edición del programa municipal Recuncho do Xogo regresará durante las vacaciones escolares de Semana Santa para ofrecer una alternativa lúdica y educativa a toda la familia. La iniciativa se desarrollará entre los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, y está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años cumplidos al realizar la inscripción. Con la temática ‘Alguien robó los colores del mundo’, la actividad ‘Recuncho do Xogo’ propone tres jornadas de convivencia, creatividad y aprendizaje en las que los niños participarán en retos cooperativos, talleres creativos, juegos interculturales y dinámicas simbólicas para recuperar colores y devolver la alegría al mundo. La iniciativa busca promover la imaginación, el juego en grupo y la participación en un entorno adaptado a diferentes edades.

La inscripción puede realizarse desde este lunes 16 y hasta el 24 de marzo en conserjerías de los centros cívicos. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. La actividad se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas, excepto en el centro cívico de Castro de Elviña, donde se celebrará de 11.00 a 13.00 horas, y en el centro cívico de O Birloque, con horario de 11.00 a 14.00 horas. Habrá horario ampliado, de 09.00 a 14.30 horas, en diversos centros de la red municipal para familias con necesidades de conciliación durante estos días y también se reservan plazas para menores con necesidades educativas especiales y con discapacidad.

Tres días de juegos y actividades en Semana Santa para niños de 4 a 12 años

El Concello de A Coruña da comienzo a la renovación de la fontanería del campo de la Leyma

Lo pillan con una tarjeta falsa de aparcar para discapacitados en A Coruña y defiende ante el Supremo que era una copia "burda"

La lucha contra la droga en A Coruña: de cinco detenidos en Os Mallos a desarticular un punto de venta en una tienda de zapatillas

Despedida de Francisco Jorquera: medio siglo de militancia con A Coruña como inicio y broche

Las obras de Alfonso Molina dejan "sin alternativas" a vecinos del Castro de Elviña ante una emergencia

Así será la reforma de la calle Ángel Rebollo, en Monte Alto

