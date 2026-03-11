Tres días de juegos y actividades en Semana Santa para niños de 4 a 12 años

Una nueva edición del programa municipal Recuncho do Xogo regresará durante las vacaciones escolares de Semana Santa para ofrecer una alternativa lúdica y educativa a toda la familia. La iniciativa se desarrollará entre los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, y está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años cumplidos al realizar la inscripción. Con la temática ‘Alguien robó los colores del mundo’, la actividad ‘Recuncho do Xogo’ propone tres jornadas de convivencia, creatividad y aprendizaje en las que los niños participarán en retos cooperativos, talleres creativos, juegos interculturales y dinámicas simbólicas para recuperar colores y devolver la alegría al mundo. La iniciativa busca promover la imaginación, el juego en grupo y la participación en un entorno adaptado a diferentes edades.

La inscripción puede realizarse desde este lunes 16 y hasta el 24 de marzo en conserjerías de los centros cívicos. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. La actividad se desarrollará en horario de 10.00 a 14.00 horas, excepto en el centro cívico de Castro de Elviña, donde se celebrará de 11.00 a 13.00 horas, y en el centro cívico de O Birloque, con horario de 11.00 a 14.00 horas. Habrá horario ampliado, de 09.00 a 14.30 horas, en diversos centros de la red municipal para familias con necesidades de conciliación durante estos días y también se reservan plazas para menores con necesidades educativas especiales y con discapacidad.