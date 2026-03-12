Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaLa despedida de JorqueraJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

El aeropuerto de A Coruña mantiene sus pasajeros en febrero a las puertas del fin de los convenios

Alcanza los 98.886 viajeros el mes pasado, solo un 0,3% más que en el año anterior

Entre finales de este mes y principios del siguiente concluyen los acuerdos con Vueling Volotea, que le propocionan 120.000 pasajeros

Pantalla de llegadas y salidas en el aeropuerto de Alvedro. | Casteleiro

Pantalla de llegadas y salidas en el aeropuerto de Alvedro. | Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Alvedro durante el mes de febrero alcanzó las 98.886 personas, cifra que representa un incremento del 0,3% con respecto al mismo mes de 2025. En la terminal coruñesa se produjeron además durante ese periodo 1.327 operaciones, un 4,4% más. En los dos primeros meses del año Alvedro acumula 197.128 pasajeros, un 2,1% más que en el mismo período del año pasado y ha albergado 2.422 movimientos de aeronaves, un 2,1% más.

Esos datos reflejan un mantenimiento de la actividad del aeropuerto coruñés a las puertas del fin de los convenios que mantiene el Concello con las compañías Vueling y Volotea que le reportan 120.000 pasajeros anuales. La primera de ellas es la responsable del enlace con el aeropuerto de Londres-Gatwick, mientras que la segunda opera con las terminales de Málaga y Valencia.

Entre finales de este mes y principios del segundo se producirá la caducidad de los convenios que facilitaban esos vuelos, lo que hace que ambas compañías no oferten billetes a partir de esas fechas. El Concello afirma que ya ha iniciado contactos con el fin de conseguir nuevas conexiones desde Alvedro.

Noticias relacionadas y más

De los 98.722 pasajeros contabilizados en febrero, 89.332 realizaron trayectos nacionales, lo que igualó la cifra del año pasado, mientras que los internacionales crecieron un 2,2% al sumar 9.390, internacionales. De las 717 operaciones comerciales realizadas, 640 tuvieron origen o destino en España y 77 en otros países.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  4. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  5. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  6. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
  7. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
  8. Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy

Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo

Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo

A Coruña cerró 2025 con una espera media quirúrgica de 78 días y más de 9.700 pacientes pendientes de cirugía

A Coruña cerró 2025 con una espera media quirúrgica de 78 días y más de 9.700 pacientes pendientes de cirugía

El aeropuerto de A Coruña mantiene sus pasajeros en febrero a las puertas del fin de los convenios

El aeropuerto de A Coruña mantiene sus pasajeros en febrero a las puertas del fin de los convenios

El tiktoker de Nueva York que ha hecho cruzar el océano a Estrella Galicia: "Es mi cerveza favorita en el mundo"

El tiktoker de Nueva York que ha hecho cruzar el océano a Estrella Galicia: "Es mi cerveza favorita en el mundo"

El callejero de A Coruña: calle Vereda del Polvorín, el camino hacia el depósito de Monte Alto

El callejero de A Coruña: calle Vereda del Polvorín, el camino hacia el depósito de Monte Alto

Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre

La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre

Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana: los nombres detrás del nuevo mapa de la construcción en A Coruña

Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana: los nombres detrás del nuevo mapa de la construcción en A Coruña
Tracking Pixel Contents