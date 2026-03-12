El aeropuerto de A Coruña mantiene sus pasajeros en febrero a las puertas del fin de los convenios

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Alvedro durante el mes de febrero alcanzó las 98.886 personas, cifra que representa un incremento del 0,3% con respecto al mismo mes de 2025. En la terminal coruñesa se produjeron además durante ese periodo 1.327 operaciones, un 4,4% más. En los dos primeros meses del año Alvedro acumula 197.128 pasajeros, un 2,1% más que en el mismo período del año pasado y ha albergado 2.422 movimientos de aeronaves, un 2,1% más.

Esos datos reflejan un mantenimiento de la actividad del aeropuerto coruñés a las puertas del fin de los convenios que mantiene el Concello con las compañías Vueling y Volotea que le reportan 120.000 pasajeros anuales. La primera de ellas es la responsable del enlace con el aeropuerto de Londres-Gatwick, mientras que la segunda opera con las terminales de Málaga y Valencia.

Entre finales de este mes y principios del segundo se producirá la caducidad de los convenios que facilitaban esos vuelos, lo que hace que ambas compañías no oferten billetes a partir de esas fechas. El Concello afirma que ya ha iniciado contactos con el fin de conseguir nuevas conexiones desde Alvedro.

De los 98.722 pasajeros contabilizados en febrero, 89.332 realizaron trayectos nacionales, lo que igualó la cifra del año pasado, mientras que los internacionales crecieron un 2,2% al sumar 9.390, internacionales. De las 717 operaciones comerciales realizadas, 640 tuvieron origen o destino en España y 77 en otros países.