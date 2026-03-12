Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana

La carretera de A Pasaxe, que enlaza la ciudad con el Chuac y el puente del mismo nombre, es una de las principales comunicaciones de A Coruña con su comarca, y una ruta frecuente para los coches que transitan por la N-VI, los desplazamientos con municipios como Oleiros, Betanzos o Sada o los conductores que prefieren un tráfico más cómodo que el de Alfonso Molina. Pero este lunes 30 de marzo todos los carriles de la vía quedarán cortados por el derribo del viaducto que da acceso al Chuac. La obra, parte de los trabajos de la Xunta para construir los nuevos accesos al hospital, supondrá una interrupción del tráfico durante al menos tres días, hasta el miércoles 1 de abril, con la posibilidad de que continúe el jueves. Además, el Gobierno gallego estima que tardará unos doce meses en construir un nuevo paso elevado, lo que posiblemente conlleve cortes parciales: los coruñeses tendrán que buscar nuevas rutas.

La más obvia, para los que vecinos de la mayor parte de la ciudad, es la avenida de Alfonso Molina, un vial que vive, aunque con retrasos, sus propias obras de ampliación y por el que ya entran, hacia el centro de la ciudad, muchos vehículos provenientes del puente de A Pasaxe. El corte de la carretera, posiblemente el acceso más frecuente a la ciudad tras la propia Alfonso Molina, probablemente sature más esta. Quizás algunos conductores prefieran desviarse por la Tercera Ronda hacia rutas de entrada alternativas, como la avenida de Arteixo o la de Fisterra.

Barrios afectados

La situación afecta más a vecinos de zonas como Os Castros y O Castrillón, que dan directamente a la avenida de A Pasaxe. Una alternativa es usar la ronda de Outeiro, u otras rutas alternativas, para ir a Alfonso Molina. También cabe la posibilidad de usar el túnel de Eirís, que también permite enlazar con la avenida. Y también cabe la opción de emplear la avenida de Pedralonga y la carretera de Eirís para enlazar entre la zona de la rotonda próxima al puente de A Pasaxe y los últimos números de la avenida de Monelos, accediendo a la ciudad sin emplear las principales arterias.