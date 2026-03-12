Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: "Hay gente que ya no tiene lavadora en casa"

Responsables de establecimientos de la ciudad aprecian un "cambio de tendencia", con cada vez "más coladas diarias"

Dos personas hacen la colada en la lavandería Doctor Wash

Dos personas hacen la colada en la lavandería Doctor Wash / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

Una búsqueda rápida en Google identifica una veintena de lavanderías en A Coruña. Son establecimientos de autoservicio donde cualquier persona puede lavar y secar su ropa usando máquinas industriales, pagando por cada uso. Algunas tienen zonas de descanso, revistas o libros para hacer la espera más llevadera. Otras cuentan en su interior con máquinas de vending con bebidas y snacks. Cada vez hay más, pero también hay una respuesta positiva por parte de la clientela. "Siempre hay gente, hay mucha demanda", cuenta Liliam, de Aclara, ubicada en la calle Orillamar, donde abrió en 2019. "En estos días que hemos tenido tan húmedos hemos visto que a la gente le importa mucho la secadora y llevarse la colada entera seca a casa", relata.

Cuando el sector empezó a hacerse un hueco en la ciudad, lo habitual era que los vecinos usasen este servicio para lavar prendas voluminosas, mantas o edredones, debido a la capacidad de las máquinas, pero ahora ya hay clientes que hacen la colada entera. Pasó de solución puntual a rutina semanal. "Hay familias de 3 o 4 miembros que encuentran un ahorro. Pasan de poner cuatro lavadoras en casa a poner una grande aquí. Ahorran en agua y electricidad", explica Boris Roca, que tiene Doctor Wash junto a su socio Adrián Parga. Aprecia un "cambio de tendencia, cada día se usa más la lavandería y vemos más coladas diarias". Incluso han detectado que "hay gente que ya no tiene lavadora en casa".

Lavanderia Doctor Wash Avd de Las Conchiñas Boris a la derecha de la foto

Boris Roca y Adrián Parga, dueños de Doctor Wash / Carlos Pardellas

Aunque cuentan con un local en la avenida de As Conchiñas, Doctor Wash nació en Ortigueira y tiene también un establecimiento en Viveiro. Su objetivo es "profesionalizar el sector". "Hace dos años, no era muy serio. Veíamos gente que abría un local con 2 o 3 lavadoras y ya. Nosotros intentamos hacerlo de una forma más seria", expone Roca, que informa de que cuentan con un servicio de distribución de maquinaria y asesoramiento para aquellos que quieran abrir una nueva lavandería. "Conocemos bien el negocio desde dentro", añade.

En su establecimiento de A Coruña tienen lavadoras "de todo tipo". "De 12 kilos, de 17, de 22 y hasta de 32 kilos, que creo que es la única de la ciudad", detalla y desvela que ya están pensando en "meter lavadoras de 40 o 50 kilos".

En Do Laundry, con varios locales por la ciudad, notan en en los últimos años "cada vez utiliza más gente este servicio". Además, cuentan con lavadora y secadora para ropa y otros accesorios de mascotas, lo que también tiene bastante aceptación. "Funciona bastante bien. La gente que tiene mascotas prefiere hacer estas coladas aquí que en casa", señala Fernando.

Los precios oscilan entre los 3 y los 6 euros por lavadoras de 12 kilos, 16 o 20 kilos. El coste del secado, que van por minutos, puede alcanzar los 5 euros.

