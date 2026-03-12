Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avanza la obra en el mercado de Santa Lucía con la demolición de la estructura

A partir del próximo lunes 16, será necesario cortar un tramo de la calle Inés de Castro para facilitar los trabajos de la máquina retroexcavadora

Recreación virtual de la conversión del mercado de Santa Lucia en centro de salud, según el proyecto de Burgos &amp; Garrido.

Recreación virtual de la conversión del mercado de Santa Lucia en centro de salud, según el proyecto de Burgos & Garrido. / LOC

RAC

La renovación del mercado de Santa Lucía avanza con la parte final de los trabajos de demolición y la actuación sobre la estructura que se ejecutará a partir del próximo lunes 16 desde y serán visibles desde el exterior del edificio, en la calle Inés de Castro. La obra obligará a cortar un tramo de esta vía, entre Médico Durán y Doutor Fleming, para facilitar las tareas de la máquina retroexcavadora encargada de la actuación. La entrada y salida de garajes seguirá siendo accesible, además del tramo que discurre entre Doutor Fleming y Pla y Cancela, que no sufrirá afecciones. La previsión es que el tramo cortado recupere la normalidad y reabra al tráfico ya el martes.

Arranca en A Coruña la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía

Arranca en A Coruña la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía

Casteleiro

El Concello explica que será necesario ocupar la calzada debido a las dimensiones de la máquina retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía y por seguridad y prevención, ya que, al distanciarla lo suficiente de la estructura del mercado, se evitan daños de cascotes sobre la propia maquinaria.

El concejal José Manuel Lage destacó la importancia de la fase de obras sobre la estructura del antiguo mercado, necesaria para comenzar con la remodelación y la modernización de la instalación que acogerá el centro de salud de A Falperra, un nuevo centro cívico y más espacios públicos de usos múltiples.

La rehabilitación del mercado de Santa Lucía cuenta con una inversión de casi ocho millones de euros y dará respuesta a una demanda histórica de los vecinos de A Falperra y parte del Ensanche para disponer de nuevas instalaciones sanitarias.

