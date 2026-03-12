Balance de la operación múltiple antidroga en A Coruña y Arteixo: detenidos los tres cabecillas y desarticulados tres puntos de venta

La operación antidroga desarrollada de forma simultánea en A Coruña y Arteixo se ha saldado con la detención por parte de la Policía Nacional de tres los presuntos responsables de puntos de distribución de estupefacientes en A Coruña y Meicende, que han sido puestos a disposición judicial este jueves. Su arresto tuvo lugar durante la mañana de este miércoles tras un registro simultáneo realizado en tres domicilios ubicados en la calle Alcalde Lens del Agra do Orzán, en la calle Vizcaya de Os Mallos y en la localidad de Meicende donde, según la investigación, los cabecillas de la red utilizaban como base para distribuir sustancias estupefacientes para el “menudeo”, concretamente hachís, cocaína y heroína dedicada al consumo. En los registros, fueron incautadas pequeñas cantidades, más de 4.000 euros, además de utensilios para la distribución y pesaje. La policía destaca que, durante el registro en la calle Vizcaya, el detenido trató de deshacerse de las sustancias que lo incriminaban arrojándolas por el retrete, aunque finalmente fueron recuperadas.

La investigación de la Policía Nacional se desarrolló a lo largo de tres meses por parte del grupo de estupefacientes de la UDYCO de A Coruña, que destapó la actividad ilícita que venían realizando los tres varones que presuntamente conformaban el grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes. En el operativo, también participaron la unidad especial de guías caninos, la unidad especial de subsuelo y la unidad de prevención y reacción.

Lucha constante contra la droga en A Coruña

En el último año, la Policía Nacional ha desarrollado varios operativos para eliminar puntos de venta de droga en A Coruña. Entre ellos, la operación Cum Laude en febrero de 2025 con tres detenidos y registros en la Sagrada Familia, Agra da Bragua y Agra do Orzán; la desarticulación de un punto de venta de droga en Penamoa en abril del mismo año; una nueva operación antidroga en mayo desarrollada en la Sagrada Familia, Agra da Bragua y Agra do Orzán tras la denuncia de vecinos por la práctica de menudeo en las calles de la zona; la desarticulación de otro punto negro de venta de droga a finales de año en el barrio de la Sagrada Familia; así como una operación contra el crimen organizado y el narcotráfico desarrollada entre A Coruña, Ferrol y O Salnés, que incluyó varios registros y detenciones por parte del 091 y la Guardia Civil en A Coruña y Arteixo. En esta última, los investigadores señalaron una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama ubicada en la calle Emilia Pardo Bazán como centro de operaciones en A Coruña.

En el balance de operaciones antidroga, destaca además la desarrollada en el puerto de A Coruña el pasado mes de octubre dentro de un gran operativo internacional que implicó a las fuerzas del orden de España, Francia y Portugal y se saldó con el hallazgo de 2,4 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 128 millones de euros, y la detención de cuatro personas. En este caso, la Armada Francesa detectó una lancha rápida que navegaba a gran velocidad y, tras una persecución, consiguió detenerla. Los cuatro arrestados y la droga incautada llegaron al puerto de A Coruña en un barco francés, la fraga de la Marina de Francia Flf Courbet.

El ocio nocturno es otro de los focos donde trabaja la Policía Nacional para eliminar puntos de menudeo de droga. Hace un año, agentes acudieron a locales del Orzán, O Ventorrillo y la zona de As Conchiñas, en el Agra do Orzán, e identificaron a más de cien personas. También abrieron ocho actas por tenencia de sustancias estupefacientes, así como otras tres por llevar armas prohibidas en la vía pública. En los últimos meses, la policía ha acudido en varias ocasiones a un after de Matogrande para hacer inspecciones tras las quejas de los vecinos. En uno de estos dispositivos, llevado a cabo el pasado mes de noviembre, los agentes abrieron 21 actas por posesión de droga para autoconsumo.