¿Por qué se llama así?

El callejero de A Coruña: calle Vereda del Polvorín, el camino hacia el depósito de Monte Alto

Denominada así por los vecinos, se conservó el nombre tras la urbanización de esta área

Plaza de los Abuelos con la calle Vereda del Polvorín al fondo

Plaza de los Abuelos con la calle Vereda del Polvorín al fondo / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Los numerosos acuartelamientos que existieron en A Coruña durante los últimos siglos precisaron de almacenes en los que depositar a buen recaudo los explosivos y las municiones, ya que la proximidad de los recintos militares a las viviendas hacía peligrosa la conservación de estos materiales en sus propias instalaciones.

Así fue como nacieron los polvorines coruñeses, el primero de los cuales se construyó a mediados del siglo XVIII en el punto más elevado de la zona conocida como Monte Alto, un lugar por entonces despoblado, ya que el viento que habitualmente azota esta parte del litoral lo hacía inadecuado para residir. El almacén estuvo situado en el punto sobre el que hoy se alza el colegio público Víctor López Seoane y se comunicaba con el resto de la ciudad mediante un camino que llegaba hasta el entonces núcleo rural de Santo Tomás. La senda fue denominada por los vecinos como Vereda del Polvorín, nombre que conservó tras la urbanización de esta área del municipio a comienzos del siglo pasado.

Perdió la mitad de su recorrido

La calle fue llamada también Polvorín y en 1930 perdió la mitad de su recorrido original, ya que el Ayuntamiento decidió que el tramo más próximo al antiguo depósito de municiones recibiese el nombre de Faro como homenaje a la vecina Torre de Hércules.

Este polvorín fue conocido en la ciudad por el nombre de Monte Alto para diferenciarlo del que se encontraba a unos 400 metros de distancia, llamado Polvorín del Orzán, ya que desde el mismo se divisaba la ensenada que lleva ese nombre. Este segundo almacén fue construido a finales del siglo XVIII y se encontraba en el lugar que hoy ocupa la cantera donde se instalaron las cocheras del tranvía turístico.

Primer depósito de agua de la ciudad, en la Vereda del Polvorín

Primer depósito de agua de la ciudad, en la Vereda del Polvorín / LA OPINION

El 21 de septiembre de 1942 se produjo una explosión en este polvorín que provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras 72. El edificio de la prisión y varias casas de sufrieron daños a consecuencia de la deflagración, que de forma milagrosa no causó víctimas entre los soldados que vigilaban la instalación.

La actual calle Vereda del Polvorín es una de las más populares de esta zona de la ciudad —quizás por su curiosa denominación—y acoge el Centro Social municipal que sirve de punto de reunión a los vecinos de Monte Alto, así como la plaza de los Abuelos.

