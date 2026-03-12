Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaLa despedida de JorqueraJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

El centro ocupacional Pascual Veiga celebra su 35 cumpleaños en el Ágora de A Coruña

Homenaje, con representantes de los grupos municipales y la Diputación.

Homenaje, con representantes de los grupos municipales y la Diputación. / Iago López

RAC

Las voces de seis usuarios del centro ocupacional Pascual Veiga, las de Miguel, Tania, Mónica, Iria, Iago y Andrew, vertebraron este jueves la celebración del 35 aniversario de la institución, que se celebró en el Ágora de A Coruña. Actuaron Amanda Arcas, Señales de Fatiga y Orquesta Invisible, y acudieron concejales del PP, PSOE y BNG, los tres grupos de representación municipal, así como de la Diputación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
  2. Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
  3. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  4. La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
  5. El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
  6. Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
  7. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo
  8. Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy

Avanza la obra en el mercado de Santa Lucía con la demolición de la estructura

Avanza la obra en el mercado de Santa Lucía con la demolición de la estructura

El centro ocupacional Pascual Veiga celebra su 35 cumpleaños en el Ágora de A Coruña

El centro ocupacional Pascual Veiga celebra su 35 cumpleaños en el Ágora de A Coruña

'Rapants Club', 12 cancións e toda unha xira por diante: "Con todos os nosos discos, o que buscamos é dar un pasiño máis"

Rechazado el traspaso de la licencia de un pub de A Coruña porque fue falsificada

Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana

Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana

Jero García, exboxeador, este viernes hablará sobre acoso escolar en A Coruña: "Cuando los padres empiecen a ser castigados, la cosa empezará a cambiar"

Jero García, exboxeador, este viernes hablará sobre acoso escolar en A Coruña: "Cuando los padres empiecen a ser castigados, la cosa empezará a cambiar"

Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo

Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo

A faciana feminina da emigración galega, en A Coruña: "As mulleres somos axentes do cambio"

A faciana feminina da emigración galega, en A Coruña: "As mulleres somos axentes do cambio"
Tracking Pixel Contents