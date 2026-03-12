El centro ocupacional Pascual Veiga celebra su 35 cumpleaños en el Ágora de A Coruña

Las voces de seis usuarios del centro ocupacional Pascual Veiga, las de Miguel, Tania, Mónica, Iria, Iago y Andrew, vertebraron este jueves la celebración del 35 aniversario de la institución, que se celebró en el Ágora de A Coruña. Actuaron Amanda Arcas, Señales de Fatiga y Orquesta Invisible, y acudieron concejales del PP, PSOE y BNG, los tres grupos de representación municipal, así como de la Diputación.