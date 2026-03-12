Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo

El tramo a la altura del Chuac de la carretera de A Pasaxe, la principal arteria para entrar y salir de A Coruña junto con Alfonso Molina, quedará totalmente cortado en dirección de entrada y salida, el lunes 30 de marzo. El motivo ya se conocía: las obras de los nuevos accesos al Chuac obligarán a derribar el scalextric que transcurre sobre la vía, y será necesario interrumpir el tráfico para realizar la demolición. Y, aunque según fuentes conocedoras explican que se barajó hacer un derribo más lento, con cortes parciales que se prolongarían durante meses, finalmente la Xunta, que ejecuta los trabajos, ha optado por realizar la demolición de golpe. La previsión es que la vía esté totalmente interrumpida durante cuatro días, hasta el jueves 2 de abril, y que el 3 se reanude la circulación.

El corte obligará a los coches que entren y salgan de A Coruña a saturar otras rutas lo que a su vez complicará los desplazamientos entre los barrios de la ciudad, y también al propio hospital. El Gobierno gallego convocó este jueves en Santiago a otras administraciones y entidades, como el Concello o los servicios de emergencia, para prepararse ante las tensiones de movilidad que se generarán. De acuerdo con fuentes informadas sobre las negociaciones, se explora la posibilidad de que un vial al Chuac que ahora se emplea solo para ambulancias pase a ser de uso general.

También habrá que definir cómo queda la movilidad para los vecinos de As Xubias que emplean el viaducto, pues, incluso tras los días de corte total, continuarán los trabajos de desmonte de los pies del viaducto y habrá que construir uno nuevo. Aunque el Gobierno gallego no ha dado información oficial, este diario ha podido saber que se están planteando cambios en la rotonda de Casablanca, en previsión de que asuma más tráfico, y la conversión en doble dirección de calles que actualmente no lo son, como Curramontes.

Doce meses para reponer

En una reunión con el Concello el pasado mes de octubre, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, avanzó que en Semana Santa se realizará la demolición del viaducto de la AC-12, aunque sin indicar que sería un corte total, y afirmó que se barajaba "un plazo de ejecución de doce meses". La Xunta, afirmó entonces, estimaba que acabaría los trabajos de los accesos del Chuac, para los que el Concello aporta fondos, a mediados de 2027, y que ya estaba "en funcionamiento el vial provisional de la AC-10".

La urbanización de la zona de Pedralonga en la que se construirán edificios para vecinos desalojados por la obra, «ya está iniciada y va a buen ritmo», y Allegue defendió que cuenta con tenerla finalizada en 2026. En cuanto a la la futura Torre Polivalente, afirmó que será «una realidad en 2027».

Allegue no dio cifras sobre el porcentaje de ejecución del conjunto de la obra, pero afirmó que la fase 2, que empezará el año que viene, será la principal, con la construcción de dos bloques. La fase final, afirmó, tendrá que "empezar cuando se acabe la fase 2, toda vez que implica demoliciones como la de la zona de quemados". En esta tercera porción de las obras se levantará "un bloque más", así como un edificio destinado a investigación. La fase 2, que incluye la edificación de dos nuevos bloques del hospital y concentra la mayor parte de la financiación (unos 402 millones de euros, de los más de 500 que se prevé que cueste todo el proyecto), no se prevé que acabe hasta el año 2031.