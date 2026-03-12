A Coruña cerró 2025 con una espera media quirúrgica de 78 días y más de 9.700 pacientes pendientes de cirugía

El área sanitaria de A Coruña y Cee finalizó 2025 con una espera media de 78,2 días para entrar en quirófano, según el balance de actividad asistencial presentado, esta mañana, en el Hospital Universitario (Chuac), que también desvela que en los quirófanos coruñeses se llevaron a cabo un total 42.698 cirugías en el último ejercicio, más de medio millar (530) mediante robótica -en seis especialidades y en procedimientos cada vez más complejos-, y 313 trasplantes de órganos sólidos, el máximo histórico del complejo. Además, más de 9.700 coruñeses en espera aguardaban para someterse a una intervención quirúrgica en el Chuac al cierre de 2025.

La demora media quirúrgica se reduce, considerablemente, en los casos catalogados como "prioridad 1" por el Servizo Galego de Saude (Sergas) --fundamentalmente, pacientes oncológicos--, que esperaban una media de 18,4 días para ser intervenidos en A Coruña al término del último año, muy por debajo del objetivo establecido por la Conselleria de Sanidade de 30 jornadas, según se desprende el balance asistencial hecho público, esta mañana, en el centro de As Xubias, por el gerente de la demarcación sanitaria coruñesa, Luis Verde, el director asistencial, Álvaro Mena, y el coordinador quirúrgico, Carlos Nieto.

"2025 fue un año un poco complicado, en el que tuvimos muchas cosas: conflictividad laboral, casi seis días de huelga médica que, obviamente, tuvieron un impacto en nuestra actividad... Y hubo alguna otra incidencia, como el apagón, que nos comió un par de días también... Con todo, creo que en el área sanitaria se ha hecho un buen trabajo, gracias, sin ninguna duda, al conjunto de los profesionales que trabajan en ella", resaltó Luis Verde, al detallar unos datos, que, en el apartado de Consultas Externas, revelan como, a lo largo del último ejercicio, se llevaron a cabo en el área sanitaria 938.268 consultas con un especialista, con un tiempo medio de espera de 53,6 días. De ese total, algo más de la cuarta parte (26,6%), un total de 249.891, fueron primeras citas, y las 688.377 restantes, consultas sucesivas.