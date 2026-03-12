Detenido en A Coruña por apuñalar a un hombre en la mano

Un hombre fue detenido en la mañana de este jueves en la zona de A Cubela, en A Coruña, como presunto autor del apuñalamiento a otro varón en el interior de una vivienda en la que ambos se encontraban. El herido, que presentaba un corte en una mano, salió a la calle en busca de ayuda, momento en el que se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía.

Los agentes se desplazaron al domicilio y detuvieron al supuesto autor de la agresión, que se produjo como consecuencia de un altercado entre los dos hombres, según fuentes policiales.