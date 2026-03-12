La Guardia Civil interviene tabaco y viagra de contrabando en el aeropuerto de A Coruña.

La Guardia Civil ha intervenido en el aeropuerto de A Coruña una importante cantidad de tabaco y viagra que un pasajero pretendía introducir en territorio nacional sin la correspondiente declaración aduanera. La intervención es fruto del trabajo de los efectivos del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la terminal de Alvedro.

Según ha detallado este jueves la Guardia Civil, los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes 10 de marzo cuando los agentes, en el ejercicio de las funciones de resguardo fiscal, realizaron un control aleatorio sobre los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid con origen inicial en Cuba. Los guardias civiles observaron a un hombre de 41 años que, tras recoger su equipaje, se disponía a abandonar las instalaciones por el 'circuito verde' (nada que declarar). Tras ser consultado por los agentes sobre si portaba mercancía sujeta a declaración, el pasajero manifestó transportar únicamente dos mazos de puros.

"Ante los indicios detectados, se procedió al reconocimiento físico de sus pertenencias, hallando en el interior de las maletas una cantidad de género que superaba ampliamente los límites legales permitidos para el uso personal", informa la Guardia Civil.

Como resultado de la inspección, la Guardia Civil intervino 198 puros habanos (distribuidos en cajas de diversas marcas comerciales), 4.400 cigarrillos (22 cartones de diferentes labores) y 80 comprimidos de citrato de sildenafila -conocido como viagra-, pues el portador carecía de la documentación sanitaria y aduanera preceptiva para su importación.

El pasajero fue denunciado a través de las correspondientes actas por infracción administrativa de contrabando de labores de tabaco y de diferido de productos farmacéuticos.

Los efectos intervenidos han quedado a disposición de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña.