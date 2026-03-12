El local de A Coruña que ha logrado el bronce a la mejor hamburguesa de Galicia: "Vendemos 1.500 al mes"

Hace unos años, Hermes Castro Regueira cocinaba para la Selección Española de Fútbol. Hoy, es el autor de la tercera mejor hamburguesa de Galicia, que despacha desde su local en el número 28 de la calle Orzán.

De él, salen mensualmente cerca de 1.500 hamburguesas, entre las que se encuentra desde este febrero una nueva estrella: la Taylor. Una receta con piña que ha resultado premiada el pasado 10 de marzo en el VI Campeonato de España de Hamburguesas y que promete convertirse en una de las burgers favoritas de los coruñeses que se aventuren a visitar Hermes' Journey.

Así es 'Taylor', una de las 'burgers' de autor más reconocidas de Galicia

El campeonato de Best Burger Spain elige anualmente la mejor hamburguesa del país. En A Coruña, el restaurante de Castro ha destacado en las últimas finales, con un segundo puesto en 2022 y un tercero en 2025 a nivel gallego.

Este año, la última creación de sus fogones le ha valido un nuevo bronce, en reconocimiento a su pasión extrema por los procesos artesanales. Y es que, a la hora de hacer una hamburguesa como la Taylor, Hermes Castro no duda en encargarse él mismo de cada detalle. "Todo está hecho a mano. Las salsas son caseras y el pan me lo trae la Tahona", explica el autor, que tiene, admite, la costumbre de "complicarse un poco la vida" cuando se pone ante los hornillos.

Prueba de ello es el complejo puzle de sabores con el que ha regado los 175 gramos de carne de vaca de su última hamburguesa. Entre ellos hay clásicos como el bacon, la rúcula, la cebolla frita y la crema agria, pero también "un queso danés de verdad, con denominación de origen" y una salsa estilo Kentucky en la que asoma un producto muy polémico en los salados: la piña.

A pesar de la controversia que arrastra el ingrediente, el chef defiende su postura con seguridad. "A la pizza no le queda bien, pero a la carne sí, porque hace que se ablande antes. Como notaba que le faltaba algo, también le puse unos dados de piña, que deshidrato yo mismo en el horno", dice.

Son, reconoce, "muchas cosas pequeñas las que hay que ir haciendo" para montar cada uno de los pedidos, aunque hasta ahora Castro ha sabido arreglárselas para sacarlos adelante él solo. En Hermes' Journey, la cocina es un reino de una sola persona, del que cada año sale una nueva hamburguesa con la que entusiasmar al público.

El lado más gourmet de la 'fast food'

Actualmente, en el menú de Hermes' Journey hay más de una decena de burgers distintas, la mayoría bautizadas con nombres de mujer. Y, aunque la Taylor sea la que ha triunfado este febrero -el mes en el que se desarrolla el concurso-, es la Grace la que acapara más miradas a lo largo del año.

"Quedó segunda en 2022 y es la que más se vende. Y eso que era arriesgada, porque lleva mayonesa con lima y guindilla, queso cheddar curado y bacon", dice Castro, cuya mayor lucha es "innovar" sin perder la agilidad en las elaboraciones.

Su larga experiencia en la hostelería, cuenta, es una roca firme a la que se agarra cada septiembre, cuando se encierra a idear nuevas recetas. Y es que este chef, dedicado hoy a las hamburguesas gourmet en A Coruña, ha vivido en realidad dos vidas muy distintas: la de creador en restaurantes de élite y la de cocinero de fast food en una furgoneta.

Hermes Castro, de cocinar para la Selección a hacer hamburguesas artesanas en A Coruña

"Llevo 25 años de profesión y he estado en restaurantes con Estrella Michelín. Todo eso me permite usar el conocimiento y la creatividad para hacer cosas diferentes", explica Castro sobre lo que ya le parece otra vida.

En el Arzak, por ejemplo, descubrió el truco de la piña para bordar la carne, se curtió en el arte de asar chuletas en Casa Julián y aprendió de los mejores en El Tragabuches. Incluso llegó a formar parte de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde cocinó para los futbolistas de la Selección Española.

Un día, sin embargo, el ritmo de las cocinas se volvió una carga demasiado pesada de sostener. "Estaba un poco quemado de la presión de los restaurantes y me apetecía algo más personal. Empecé a investigar y me animé a montar un food truck con el que estuve cinco años, hasta que llegó la pandemia".

Cuando echó el freno e inició su restaurante, su objetivo era trasladar ese mismo espíritu ambulante a un sitio fijo, donde comer las mejores burgers de A Coruña con una dinámica simple. En el Orzán son solo dos personas, una cocinando y otra atendiendo a la clientela, que defiende con uñas y dientes su opción favorita en la carta mientras disfruta de las novedades.

A pesar de estar solo ante el peligro, Castro se resiste a hacer recortes. "Vedemos unas 1.500 al mes, pero no puedo quitar ninguna. Cada una de las hamburguesas tiene su público y, si las elimino, me matan", bromea el chef, que espera el día en el pueda presumir de tener la mejor hamburguesa gallega.

Este 2026, su receta quedó por detrás de la de Bágoa Gastrobar (Ourense) y Flaco (Compostela), pero, el que viene, dice que volverá a presentarse al concurso e irá directo a por el oro. "Voy a por el primer puesto de Galicia y, luego, a por el de España. Hay que ir paso a paso, pero seguiré intentándolo", asegura.